¿Quién fue Jorge Arganis, ex titular de Comunicaciones y Transportes, quien murió a los 81 años?

Asimismo, otros funcionarios y compañeros brindaron palabras de condolencias para familiares y amigos del ex secretario, quien estuvo al frente de la SICT desde julio de 2020 a noviembre de 2022.

Durante la tarde de este 24 de mayo se reportó el deceso de Jorge Arganis Díaz , ex titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), a sus 81 años de edad. El fallecimiento se dio a conocer a través de X, en la cuenta oficial de la dependencia.

Hasta el momento no se han informado las causas de muerte del ex funcionario. Sin embargo, era de conocimiento público que no se encontraba bien de salud.

¿QUIÉN ERA JORGE ARGANIS, EX TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTE?

Fue ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ingeniería, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde trabajó como profesor alrededor de 30 años.

En julio de 2020, Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) nombró a Jorge como el secretario de Infraestructura y Comunicaciones, desde donde impulsó proyectos importantes de la Cuarta Transformación.

Arganis dejó la SICT debido a que se encontraba en mal estado de salud, según lo que informó el jefe del ejecutivo.