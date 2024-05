Saltillo: se quedan sin electricidad colonias de Saltillo ¡hasta 7 horas!

Cientos de saltillenses han tenido que enfrentar la ola de calor sin luz en sus casas en colonias como la Guayulera, debido a apagones que pueden durar hasta siete horas.

VANGUARDIA realizó un recorrido por las principales calles de la citada colonia y platicó con vecinos del lugar, quienes indicaron que durante toda la semana han sufrido de apagones de energía eléctrica que van desde 40 minutos hasta siete horas. No hay una hora fija, los cortes de luz se han registrado por tardes enteras o durante toda la noche.

Los más afectados son negocios como farmacias y la gasolinera ubicada en la calle Pedro Ampudia.

En el caso de la farmacia, el 23 de mayo se fue la luz durante toda la tarde y tuvieron que cerrar porque no había manera de realizar los cobros. En la gasolinera se quedaron sin luz durante medio día y optaron por llevar una planta de luz para no depender de la Comisión Federal de Electricidad.

El señor Armando, vecino de la gasolinera, indicó que estos apagones son inusuales: “A mí se me fue la luz, antier como de 7 a 10 de la noche, pero a la señora de enfrente no, ni al de al lado”.

“Dos calles más arriba estaba una camioneta de la CFE y me dijeron que se había afectado la luz porque se cayó un árbol con el aire que hizo el miércoles”, añadió.

Don Armando ya se resignó a estos apagones y se ha preparado con velas para iluminar su casa. Para mitigar el calor, sacó una mesa y una silla que puso bajo el árbol de su casa para evitar el intenso calor que se vive al interior de la casa.

Esa escena se repetía a lo largo de las calles de la colonia.

La señora María de Jesús indicó que ya no reporta estos cortes de luz a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“En la mañana se fue la luz”, comenta.

¿Por cuánto tiempo se quedó sin luz?, se le preguntó.

“Un ratito. Como una hora”, respondió.

La preocupación de la señora María de Jesús es que su comida se afecte por la falta de refrigeración, aunque indica que hasta el momento no ha sucedido.

Por su parte, la señora Marisol, una empresaria local, comenta que también ha sufrido estos cortes de luz, aunque por menos tiempo.

“Ayer llegué a las 11 de la mañana y no había luz, pero para la 1:30 que me había ido, ya teníamos”, indica. En su caso no registra afectación porque su negocio es de venta de ropa y no utiliza máquina registradora.

Lo que viven los ciudadanos de la colonia Guayulera no es un caso aislado, la CFE ha reportado un total de 2.6 millones de usuarios afectados en el país por apagones registrados durante la segunda ola de calor que llegó a México entre el 7 y 11 de mayo.

De acuerdo con información oficial, el alza de temperaturas aumentó en 13 por ciento la demanda de energía en el país.