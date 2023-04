Juez que liberó bajo fianza a Javier Villarreal hoy es magistrado en retiro

Adrián González, quien en 2011 ordenó como juez liberar bajo fianza a Javier Villarreal Hernández, ex tesorero de Coahuila, se retiró en 2019, apenas dos años después de ser designado por 15 años magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado.

En octubre de 2011, Villarreal Hernández, que esta semana figuró en la opinión pública luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Estados Unidos devolverá recursos que le fueron confiscados al exfuncionario, recobró su libertad.

La noche anterior ingresó al Centro de Readaptación Social Varonil de Saltillo en medio de un llamativo y hermético operativo de seguridad encabezado por la Fiscalía General de Justicia Coahuila, a cargo de Jesús Torres Charles.

Aunque su detención estaba relacionada con la adquisición irregular de créditos bancarios a nombre del Gobierno de Coahuila por 3 mil millones de pesos, la información oficial sobre la detención no era pública en ese momento, y la fotografía de uno de los hombres de confianza del ex gobernador Humberto Moreira Valdés, se filtró y circuló en los medios de comunicación.

El entonces funcionario sostenía su folio de ingreso al centro penitenciario. Los cargos por los que le fue abierta la investigación inicial era equiparado al fraude en su simulación de acto jurídico por uso de documentos falsos. Entre ocho y 10 mil pesos dijeron las autoridades estatales que le costó a Javier Villareal Hernández recobrar su libertad y sustraerse de la autoridad.

El siguiente viernes, cuando Javier Villarreal debía acudir al Juzgado Segundo de Primer Instancia en Materia Penal en el Distrito de Saltillo, no llegó. El titular de ese juzgado era Adrián González Hernández, quien en 2017, durante el sexenio de Rubén Moreira Valdez, fue designado por el Congreso local Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila por un periodo de 15 años.

El juzgado a su cargo tenía el procedimiento penal en sus archivos, a raíz de dos denuncias, una interpuesta por la bancada panista de la 58 Legislatura del Congreso de local y otra presentada por el Gobierno del Estado, que fueron agrupadas en la causa penal 76/2011 por la obtención de sólo mil millones de pesos, con documentos falsos, según revela “Mega Deuda: Justicia Simulada”, investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad.

La investigación, que derivó en la única sentencia conocida sobre el caso, reveló que el proceso judicial se centró en Enrique Ledezma Sánchez, ex subadministrador de Políticas Financieras y Juan Manuel Delgado Hernández, ambos funcionario del SATEC, y que tanto el juez Adrián González Hernández como la Fiscalía encabezada por Jesús Torres Charles cometieron omisiones durante el proceso.

En la sentencia, el juez Adrián González consideró que no se acreditó el cuerpo del delito que es un decreto supuestamente presentado ante la banca Santander para obtener el préstamo financiero, y si tal documento no existió, entonces no podía ser considerado un acto jurídico simulado, y tampoco habrá daño al erario.

En 2019, con la salida de la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miriam Cárdenas Cantú, Adrián González Hernández tramitó su pensión por retiro voluntario o jubilación por antigüedad genérica. Había ocupado el cargo dos años.