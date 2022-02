Lanza Municipio de Saltillo campaña preventiva de accidentes vehiculares por textear

En la campaña se describe la conversación por celular entre dos personas, una de ellas al volante, quien después de ir texteando ya no llega a donde lo esperan porque sufrió un accidente. La campaña concluye con el mensaje: No uses tu celular mientras manejas.

Adicional a la campaña, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de policías preventivos, hace labor de proximidad social en los cruceros para exhortar a los automovilistas a manejar con precaución.

TE PUEDE INTERESAR

¡Salió el sol en Saltillo! Después de un viernes congelado, se reactivan actividades en Centro Histórico

La Comisaría de Seguridad dio a conocer que durante el mes de enero de este año se registraron de manera general, es decir, por diferentes causas, un total de 59 accidentes viales, un 22 por ciento menor a los 76 que se tuvieron en el mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, abundó el Municipio, es necesario insistir a los automovilistas en la responsabilidad que implica conducir.