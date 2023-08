Legisladores de Coahuila piden investigar al diputado electo del PT, Tony Flores, por repartir billetes de 500 y mil pesos

“Es muy aventurado calificar, pero creo que la autoridad hacendaria debería hacer lo correspondiente para verificar la procedencia y el destino de cómo salió el dinero. Cuando usted saca dinero del banco para su vida común, es algo legal, pero cuando reparte dinero, no necesariamente es legal, hay que ver cuál es el objeto y la Secretaría de Hacienda debe de intervenir”.

“ Desconozco la fuente de los ingresos del diputado, pero me interesa saber primero la fuente de los ingresos. Segundo, el manejo del efectivo en el país ha sido restringido a través de las leyes fiscales, entonces el manejo de ese efectivo ¿cómo repercute para efectos fiscales? ”, expresó la diputada Luz Natalia Virgil Orona.

El diputado Ricardo López Campos (PRI), cuestionó el comportamiento de Flores Guerra, hermano de la alcaldesa morenista de Múzquiz, Tania Vanesa Flores Guerra.

“Da risa, da tristeza, es un insulto a la comunidad. Cada quien hace con su vida lo que quiere y si el dinero es bien habido y propio, cada quien hace lo que quiera, lo triste es el manejo social que le da a la acción. No me gusta ocuparme de ese tipo de eventos, es triste y es insultante para la comunidad”.

Por su parte, Claudia Elvira Rodríguez Márquez (PVEM), consideró que es válido dar dinero a familiares, dar un regalo a la familia, no hay un problema, pero no debió compartirlo en redes sociales, pues debió quedar en el ámbito de lo privado. “Pero si él quiere regalar dinero a sus familiares así, no somos quien para juzgarlo”.

En tanto, Lizbeth Ogazón Nava (Morena) evitó opinar al respecto. “No tengo nada qué comentar, creo que le tendrían que preguntar a las personas involucradas, no sé bajo qué contexto se dio, si fue fiesta familiar, qué fue lo que sucedió, no tengo nada que opinar al respecto, desconozco la situación. A él hay que preguntarle”.

En el video se observa a Flores Guerra, empresario del carbón, tomar un fajo de billetes de un maletín y repartirlos entre los asistentes, de lo que habría sido el festejo de Pascua.