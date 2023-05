Llaman a descongelar iniciativa de ley a favor de los animales

Para empujar la aprobación del Congreso para modificar la ley a favor de los animales, activistas, asociaciones civiles y ciudadanos se reunieron en la explanada del Palacio del Congreso de Coahuila y reclamaron que la iniciativa no ha avanzado.

La creación de la Ley de derechos de seres sintientes, propone regular los procesos de adopción de mascotas, las condiciones en albergues y ayuda a los mismos, así como los criaderos y hasta los horarios laborales y el sacrificio.

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE LA PROPUESTA?

La diputada por Morena, Lizbeth Ogazón, presentó la iniciativa en 2022 buscando abrir mesas de trabajo con distintos defensores de los derechos de los animales y la sociedad para recibir sugerencias para integrarlas a la propuesta de la Ley.

Tras acusar que los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales no muestran interés para aprobar la Ley, la diputada plantó un foro a las afueras del Congreso para evidenciarlos.

“Las autoridades de este Congreso, particularmente el presidente, Eduardo Olmos, no nos prestó este recinto, por eso no tenemos acceso a baños, y no podemos tener un coffee en el cual siquiera pudieran tener agua”, señaló Ogazón.