Menor denuncia a padrastro por abuso sexual y autoridades le dejan en libertad

FRONTERA, COAH.- Por más de cinco años consecutivos una niña aseguró que fue abusada por su padrastro (actual pareja de su madre) y cuando al fin revela esto a su padre y su pareja, le denunciaron, se logró su detención y finalmente las autoridades lo dejaron libre, pues afirman no hay pruebas suficientes para comprobar el delito.

Siomari Anahí García, pareja del padre de la menor, narró a VANGUARDIA que el calvario que vivió la pequeña comenzó desde sus 3 o 4 años de edad aproximadamente, la pareja de la madre comenzó presuntamente abusar de la niña cuando ella se ausentaba del hogar; no obstante, le maltrataba verbalmente y le dejaba incluso sin alimento.

José “N”, presunto agresor, negaba en aquel entonces que el padre viera a la pequeña, fue hasta hace dos meses, que este pudo volver a verla a escondidas con la complicidad de la abuela materna y fue cuando la niña reveló todo lo que habría ocurrido.

“Ella nos empezó agarrar mucho cariño, a mí me confesó que el padrastro la estaba violando, yo le dije a mi esposo para que escuchara lo que estaba viviendo, nosotros hablamos con la abuela le dije pusiéramos una denuncia, pero me daba largas y me dijo mi esposo, esto no puede pasar más, nosotros fuimos a interponer la denuncia”

La denuncia se interpuso en el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer de Ciudad Frontera el pasado 13 de septiembre, se canalizó a la menor con el médico legista y con la psicóloga, se confirmó que habría sido abusada de manera sexual.

A quince días de haberse puesto la denuncia, se buscó a las autoridades nuevamente y fue cuando se les informó que ya se había girado la orden de aprehensión, en cuestión de horas se logró la detención del padrastro, sin embargo, no paso ni una semana y le dejaron en libertad por falta de pruebas para comprobar el delito.

“Desde los tres años abuso de ella, ella tiene 10 años, ahorita la tenemos su papá y yo, porque el Centro de Empoderamiento nos dijeron que no lo entregáramos con la mamá porque ahí vivía el abusador”.

Hacen el llamado a las autoridades competentes para que se vuelva a analizar la situación y se haga justicia por la violencia sexual, física y psicológica que vivió la niña, aseguró que la pequeña desde que sabe que está en libertad, tiene pesadillas, manifiesta temor porque regrese a buscarla y continúe haciéndole daño.

Si no se tiene una respuesta ante la petición, la familia asegura que harán manifestaciones para exigir que el padrastro pague por el delito cometido.