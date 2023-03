Si bien la empresa puede incluso pagar el viernes, todo apunta a que no lo haga, dice líder sindical

MONCLOVA, COAH.- De nueva cuenta la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) no depositó el salario a ocho mil obreros sindicalizados la mañana de este 23 de marzo, situación que ha causado la inconformidad de la base trabajadora, que respaldada por el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos , Siderúrgicos y Conexos; prepara acciones para protestar ante el incumplimiento.

Ismael Leija Escalante, secretario general del gremio, dijo en entrevista para VANGUARDIA, que si bien la empresa formalmente puede pagar los salarios semanales los días jueves y viernes (así lo marca el Contrato Colectivo de Trabajo), se acostumbró a los obreros a recibir su sueldo durante las primeras horas de cada jueves y al haber pasado el mediodía de este día y no verse reflejado el depósito, todo indica que de nueva cuenta se retrasará el depósito de la nómina.

Hasta este momento representantes de la empresa no han informado cuando podría darse el pago del salario semanal. “Éstas últimas dos semanas no se había batallado, yo veo que hoy ya están teniendo problemas, ojalá en el transcurso de la tarde nos depositen o si no mañana porque estoy ya es intolerable”, expresó el líder sindical.

Anunció que se está invitando a los obreros a reunirse este mismo día para llegar a un acuerdo e implementar acciones necesarias para presionar a la empresa y que esta cumpla con los pagos pendientes a los trabajadores sindicalizados.

La industria acerera adeuda el 50 por ciento del pago del ahorro a los obreros (que se debió de haber entregado en diciembre) además el pago del salario de esta semana.

“La verdad es demasiado, ya no se puede, a las personas que están sentados en esa mesa de negociación que digan algo. Que nos digan la verdad, la realidad de las cosas, que va pasar con la empresa, va trabajar o no va trabajar, ahí está Zamudio que diga algo”, dijo el líder sindical.

La reunión con los obreros de AHMSA se dará durante la tarde de este jueves en las instalaciones de la Sección 147 del gremio, ahí los líderes propondrán junto a los trabajadores, posibles acciones a realizar para presionar a la empresa, se contemplan marchas y cierres de carreteras para exigir al gobierno federal apoye en esta situación.