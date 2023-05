“Desde que empezaron a construir hace cinco años, un comité de vecinos de aquí fuimos y hablamos con las personas. Nos tiraron ‘al Lucas’, que no, que no iba a pasar nada, pues sí pasó”, declaró Josefina.

“Yo le quité la trampa al desagüe de aquí del patio y de repente se vino una ola como de dos metros; el agua no encontraba la salida y se metió al otro patio. Abrió la puerta de la lavandería, volteó la lavadora y rompió la puerta de madera que da a la sala”, narró Vielca, hija de Josefina.

El canal tenía un desagüe de cerca de medio metro que no fue suficiente para sacar el agua ante la acumulación de basura, tierra y granizo. De acuerdo con la familia, vecinos habían solicitado en anteriores ocasiones desazolvar el canal ante la posibilidad de que no fuera suficiente.

“Es lo único que pedimos, las cosas materiales están en la basura pero no me importa, lo que queremos es sacar el escombro. Apenas empezamos con las lluvias y este fue el aviso, imagínate después”, puntualizó Espinoza.

“Afortunadamente hay muchos ángeles que nos han apoyado empezando por mi familia que no se han ido desde anoche”, detalló la mujer de 70 años.

Josefina narró que desde el martes 16 por la tarde hasta el miércoles 17 al mediodía, no habían dejado de sacar agua de su domicilio, además de que no habían podido utilizar la electricidad de la casa.

“Yo no me puedo ir de aquí porque esta es mi casa de 30 años. No se vale, se les dijo desde que empezaron la construcción de la plaza y todas las casas de aquí se empezaron a cuartear”, mencionó la vecina del fraccionamiento Parques de la Cañada.

PLAZA ACUDE A COTIZAR

Respecto a la postura de Plaza Sendero, Vielca mencionó que en primera instancia les brindaron un número telefónico de Monterrey en el que no les atendían.

Horas más tarde, al mediodía del miércoles 17, personal del centro comercial acudió al domicilio, pero se negó a hablar con VANGUARDIA.