Alumna de FCA Monclova y su madre se unen para golpear a estudiante

MONCLOVA, COAH.- Una estudiante de la carrera de Negocios Internacionales de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Coahuila se sumó a su madre para golpear brutalmente a una alumna de la carrera de Recursos Humanos, luego de discutir por el paso de un vehículo al área de estacionamiento.

Fue alrededor de las 17:30 horas del martes cuando se registró el altercado en la institución ubicada al norte de Monclova.

Jennifer de la Cruz, quien fue agredida físicamente, narró en entrevista con VANGUARDIA que cuando circulaba por una calle de un solo sentido dentro del campus, cuando se topó de frente con la camioneta en la que viajaban Melissa Flores, estudiante de sexto semestre de Negocios Internacionales, y su madre; quien iba conduciendo.

”La señora venía en contra y yo no la dejé pasar, la señora venía en sentido contrario y no me quise retroceder y entonces la muchacha se bajó y luego se bajó la mamá y empezó a agredirme, me decía que por qué no me hacía para atrás y me empezaron a rociar como un gas”, cuenta la joven agredida.

Afirma que en el lugar estaban compañeros, maestros y el mismo director del plantel, quien no intervino; a este último le mostraron los videos que comenzaron a grabar testigos de la agresión, pero aseguró que no eran pruebas suficientes.

HARÁN DENUNCIA FORMAL

La estudiante, acompañada de su padres, acudió al Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado en Monclova, a interponer una denuncia por las lesiones que sufrió y ell médico legista, luego de tomar evidencia la citó para el viernes, cuando acudirá a formalizar la queja.

“Me golpearon a mi muchacha una compañera de la escuela de ella y la mamá de la compañera, venimos aquí a levantar una denuncia pero me dijeron que hasta el viernes por que hay mucho trabajo, queremos a ver si por medio de ustedes esto se agiliza por que no se puede quedar así”, dijo José Efrén de la Cruz Valdés, padre de la joven.

El padre concordó con lo que dijo su hija, en el hecho de que el director del plantel no les presentó frente a frente con los padres de la otra estudiante.

Afirman que Melissa tiene un cargo estudiantil y por ello no están actuando en su contra.

QUE RECTOR PONGA ORDEN

Jennifer de la Cruz hizo un llamado a Salvador Hernández, rector de la máxima casa de estudios, para que ponga orden a esta situación de la que fue víctima, cuando ella solo se dirigía a estudiar.

Finalmente también hizo responsable a Melisa Flores y su madre, de quien desconoce su nombre, por cualquier daño a su persona que pueda sufrir posterior a la denuncia pública que realizó ante medios de comunicación.