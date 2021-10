‘No amedrenta López Obrador al PRI’, dice el diputado Rodrigo Fuentes Ávila

Ante la iniciativa presidencial de la Reforma Eléctrica, el presidente del PRI en Coahuila, y diputado federal, Rodrigo Fuentes, dijo que no les preocupa ni los amedrenta la amenaza del Presidente López Obrador de que sea público el sentido del voto de cada legislador, además que se va a aprovechar la discusión de la iniciativa para ver por las energías limpias y los carboneros que están en la entidad, para que cada uno reciba un trato justo.

En Puebla, el fin de semana, el presidente López Obrador, se dirigió a los diputados federales para decirles: “Les digo a los diputados, no es amenaza ni muchos menos advertencia, nomás que no va a haber anonimato, aquí tenemos que dar la cara todos que no estén pensando que van a votar en contra y nadie se va a enterar”.

Ante esta situación, Rodrigo Fuentes dijo que López Obrador debería cumplir su palabra de hacer público quiénes votan a favor y quiénes en contra de la Reforma Eléctrica, porque esa iniciativa es retrógrada y no busca el progreso de México.

De acuerdo con el legislador, la reforma representa un retroceso para el país, porque el modelo representa daños al medio ambiente con la quema de combustibles fósiles.

También dijo que el debate de la Reforma permitirá a los legisladores de Coahuila la discusión con el Gobierno de Morena de la injusticia que se comete contra los verdaderos carboneros. “Se van a afectar los intereses de algunas familias acaparadoras”, advirtió.