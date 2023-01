Saltillo, Coah.- “No coman ansias”, dijo el gobernador Miguel Riquelme Solís este martes al ser cuestionado respecto de las renuncias de funcionarios estatales que busquen una candidatura para gobernador o diputado local, cargos por los que se contiende en el proceso electoral 2023 en Coahuila.

“Un rato más ya sabremos quienes van a entrar en ese supuesto y la sustitución de Manolo (Jiménez Salinas), que decidió ir por la candidatura del PRI y en el caso de que pudieran componerse la alianza”, dijo.

En estos momentos se desarrolla una reunión de gabinete en la que entre los puntos a tratar, se va a orientar a todos los secretarios estatales sobre los lineamientos electorales para evitar caer en irregularidades y se dará a conocer la identidad del funcionario que sustituye a Manolo Jiménez Salinas, en la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social.

“Yo creo que en unos momentos más voy a dar a conocer cuál va a ser la sustitución en la Secretaría de Inclusión y Desarrollo social”, dijo Miguel Riquelme. “Hasta ahorita no he recibido ninguna solicitud de licencia, yo creo en las próximas horas ya se determina, yo ahorita voy a una reunión de gabinete y probablemente ahí que me notifique alguien que sale”.

El gobernador aseguró que las estrategias en materia de seguridad, de combate a la marginación y pobreza, seguirán su rumbo. “Eso no cambia. No se suspende nada, hay períodos donde tienes que omitir propaganda institucional, los vamos a respetar y donde no debes entregar, que ya son pegados al proceso electoral que es el 4 de junio”.

Resaltó que como gobierno será respetuoso de las entregas en especie y en el caso de la difusión institucional mencionó que continuarán los spots de salud, seguridad, educación y protección civil, que están exentos de acuerdo a la Ley Electoral.