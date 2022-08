‘No me voy de aquí sin mi hijo’; temen familiares de mineros que El Pinabete sea otro Pasta de Conchos

Luego de anunciarse la estrategia de rescate de los diez mineros atrapados en pozo carbonero de El Pinabete, en la Villa de Agujita, familiares de Mario Alberto Cabriales temen que la historia en Pasta de Conchos se repita.

María Guadalupe Cabriales, junto a su padre don Antonio, dijo que “tenemos miedo, ese temor, de que los van a dejar ahí, enterrados, como en Pasta de Conchos; estamos preparados para todo, sabemos que es difíci a estas alturas la situación de vida. No queremos que se queden ahí, queremos que los saquen y llevárnoslos”.

Laura Velázquez Alzua, junto con demás integrantes de la mesa interinstitucional de trabajos de rescate, les informó a los familiares que la única manera de recuperar a los mineros era mediante la construcción de un tajo, y que esto duraría de 6 a 11 meses.

Con ello, el temor de los familiares se acrecentó, sentenciando y “les darán largas, y que no habrá rescate".

Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que “no sucedería lo de Pasta de Conchos”, donde 65 mineros permanecen atrapados desde hace 16 años.

María Guadalupe mencionó que ya les pidieron dejar el campamento que se encuentra a tan sólo 200 metros de El Pinabete, pues sólo se deben de mantener los familiares que están al interior del predio.

“Me dijo mi hermana, mi cuñada y la esposa de mi hermano, que el rescate iba ser mediante un tajo; nos fuimos a verlos, entramos a la fuerza y nos dijeron que mejor nos retiráramos del campamento, eso es lo que quieren. Si nos vamos, van a dejar de trabajar, nos vamos a quedar hasta que nos los entreguen”, confió Guadalupe.

Por su parte, don Antonio Cabriales mencionó que “perdieron tiempo, mucho tiempo, cuando debieron de entrar no los dejó Protección Civil, ahora dicen que un tajo. No me voy de aquí sin mi hijo”, sentenció el padre de familia.

Pese al llamado que hicieron las autoridades, los familiares de al menos tres mineros permanecen en un improvisado campamento, desde el miércoles 3 de agosto, y aseguran que no se moverán del lugar hasta que se concluya el rescate de los diez mineros.

