Carlos Sainz asegura que Checo Pérez debió de recibir penalización y no él en el GP de Miami

“A veces me cuesta entenderlo. En la salida Checo se fue muy largo, perdió el control del auto y casi saca a dos muchachos. En cierto modo, tuvimos suerte de evitarlo. Se salió de la pista en la salida y no hubo consecuencias, no hubo contacto ni nada, pero (a mí) me costó mucho (en) mi carrera, les costó mucho a otras personas... y él no recibió penalización” , dijo sobre Checo Pérez , quien finalizó cuarto en Miami .

“Perdí un control mínimo del coche al adelantar a Oscar, desafortunadamente dañé su alerón delantero, obviamente retrocedió 15 posiciones y recibí una penalización de cinco segundos”, aceptó. “Sé que seguimos pensando que no miramos el resultado del (incidente). En este caso creo claramente que todavía estamos mirando el resultado, porque estoy completamente seguro de que, si el alerón delantero de Oscar no hubiera tenido que entrar en boxes, no me habrían penalizado y todo el mundo estaría hablando de una buena adelantamientos y buena acción en una pista donde resultó extremadamente difícil adelantar y había que hacer un movimiento como ese”.

De igual forma, Sainz aceptó que “Checo no tocó a nadie, todos logramos esquivarlo y no hubo penalti”, aunque considera que sí incidió en la carrera. “En mi opinión, la consecuencia todavía tiene un pequeño efecto en la penalización que recibes, que es algo que no comparto del todo o todavía estoy un poco desconcertado y con lo que a veces lucho”.

Con información de ESPN