¡Osos y más osos! Se reporta otro avistamiento en Saltillo

Ante la presencia de osos el departamento de Protección Civil de Nuevo León publicó en su página oficial recomendaciones ante encuentros con osos, o sea: no acercarse al oso; no alimentarlo; no arrojarle objetos; no intentar fotografiarlo ni tomarse selfies con él; no dejarle basura a su alcance; no intentes molestarlo y aléjate de él.