Para ti ¿qué es la paz? Convoca a concurso de fotografía la Universidad Autónoma de Coahuila

En conmemoración del Día Internacional de la No Violencia, el Centro de Investigación e Innovación Científica y Tecnológica (CIICYT) de la Universidad Autónoma de Coahuila convoca a toda la comunidad universitaria a un emocionante concurso fotográfico llamado “Mi Paz es...”.

Cecilia Sarahí de la Rosa Vázquez, quien es catedrática en el Área Social del CIICYT y la mente maestra detrás de este concurso, subraya la trascendencia de recordar a nuestros compañeros universitarios que la paz es un pilar esencial para nuestro bienestar individual y colectivo. Por ende, esta iniciativa tiene el noble propósito de sensibilizar a nuestros estudiantes acerca de la importancia de la no violencia, al tiempo que fomenta la adopción de estilos de vida saludables y pacíficos.

El concurso les brinda a los miembros de la UAdeC la oportunidad de plasmar lo que les proporciona paz en sus vidas a través de una fotografía en cualquier formato de su elección. Todos los participantes pueden enviar sus obras maestras hasta el 27 de octubre al siguiente correo electrónico: ciicyt@uadec.edu.mx. Además de su imagen, deben incluir su nombre, escuela o facultad a la que pertenecen y la Unidad a la que están inscritos: Saltillo, Norte o Torreón.

El ganador del concurso recibirá como premio una bocina portátil y, lo que es aún mejor, su obra de arte fotográfica se destacará en las redes sociales del CIICYT, permitiendo que su mensaje de paz y no violencia llegue a un público mucho más amplio.

Si desean obtener más información sobre este apasionante concurso, no duden en ponerse en contacto con el Centro de Investigación e Innovación Científica y Tecnológica a través de los siguientes números de teléfono: (844) 414 85 82 y (844) 412 90 94, o visitar la página de Facebook en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/ciicytuadec.

¿SABÍAN QUE...?

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha designado el 2 de octubre como el Día Internacional de la No Violencia, en honor al líder del movimiento de Independencia de la India y destacado pionero de la filosofía de la no violencia, Mahatma Gandhi. Con esta acción, se reafirma la importancia universal del principio de la no violencia y se cultiva el anhelo de promover una cultura de paz, tolerancia, entendimiento y no violencia.