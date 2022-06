Peatones piden tener voz en proyectos viales de Saltillo

El Municipio de Saltillo arrancó el primer Maratón de Obras el pasado jueves, con el recarpeteo de la calle Urdiñola, además del anuncio de puentes vehiculares, por lo que el representante de los ciclistas ante el Ayuntamiento pidió que se incluyera a peatones y ciclistas dentro del presupuesto e infraestructura.

“Por parte de ciclistas y peatones, lo que queremos es que haya una ciudad más armoniosa, más sana. Esperamos que ahora sí el Municipio nos tome en cuenta y que vean los proyectos”, señaló Enrique Torres, ciudadano, ciclista y peatón, integrante del Consejo Ciudadano de Convivencia y Movilidad Sustentable de Saltillo.

Asimismo explicó que el Consejo entregó proyectos de movilidad en administraciones pasadas, pasando por Isidro López Villarreal y Manolo Jiménez Salinas, que no fueron considerados aunque los Planes Municipales de Desarrollo establecían como prioridad a la persona que camina en el espacio público, seguido por los ciclistas y luego los usuarios de transporte público.

Ahora que los integrantes del CCCMS tomaron protesta oficial, el representante de los ciclistas espera entregar las peticiones y proyectos a favor de la movilidad activa y seguridad vial de los ciudadanos al alcalde José María Fraustro Siller.

Entre las propuestas se encuentra no construir los llamados puentes peatonales, considerados antipeatonales por expertos, ya que no están diseñados para las personas, sino que dan prioridad a los vehículos para que no se detengan, fomentan altas velocidades y hacen que la vialidad sea insegura y mortal para las personas.

Además los puentes peatonales son más caros para el Municipio, con un precio de 2 y hasta 4 millones de pesos, o se emiten concesiones que terminan siendo un negocio de publicidad aunque son estructuras que violan el derecho constitucional a la movilidad, que debe ser incluyente, segura, acceso universal, entre otras características, advirtió.

La solución en esos casos, dijo Enrique Torres, serían cruces seguros a nivel de calle, con semáforos peatonales y otros elementos para garantizar el acceso seguro y universal de las personas.

Además de pintura termoplástica de color blanco en los pasos de cebra, bolardos, mejora y ampliación de banquetas no solo en el Centro Histórico de la ciudad.

RED DE CICLOVÍAS

Asimismo, Torres subrayó la creación de ciclovías que creen una red de movilidad segura para los ciclistas, así como el mantenimiento y herramientas que garanticen recursos anuales para estos conceptos, como destinar el monto de las multas a automovilistas que se estacionan o circulan por el carril exclusivo para las bicicletas.