Pedimos que Ancira suelte AHMSA para que siga trabajando: Sindicato Nacional Democrático

“Que ya analice (Ancira), si no tiene dinero para cumplir lo que se debe, pues que se vaya, que suelte la empresa para que siga trabajando”, fue el mensaje que Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Conexos, envió a Alonso Ancira Elizondo en medio de una entrevista con VANGUARDIA.

El líder sindical destacó que, en su opinión, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha puesto la solución al conflicto de la empresa al ofrecer una reestructuración de la deuda que tiene con el Gobierno Federal y dependencias como CFE, Pemex, Infonavit, entre otras, siempre y cuando el Rey del Acero haga entrega de sus acciones; sin embargo, el empresario no accede a esto.

TE PUEDE INTERESAR: Propone Congreso de Coahuila a Dulce María Fuentes como nueva comisionada del ICAI

“(Ancira) decía que quería mucho a Monclova y a sus trabajadores, pero luego, si no puede, la va a tronar y nos va a tronar a nosotros”.

Recordó que Altos Hornos de México tiene seis meses que fue declarada en quiebra y, aunque se nombró a un Síndico de Quiebra por parte del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Monclova para la venta y rescate de la industria, no ha avanzado nada el proceso.

Aunque se han anunciado inversionistas como Argentem Creek Partners, fondo estadounidense que aparentemente desea rescatar la industria, no hay movimientos que indiquen que esto sucederá.

No obstante, la base trabajadora está siendo fuertemente impactada por esta situación, obreros cumplieron este jueves 9 semanas sin recibir salarios y prestaciones, los empleados de confianza mantienen 7 quincenas sin pagos.

“Ya no podemos estar así. El problema es que ya no tiene dinero Altos Hornos, ya no hay. Alonso Ancira dice que ya está arreglado todo, igual que el vocero de la empresa, dando lo contrario a lo que dijo el presidente, yo no le creí”.

“¿El Síndico dónde está? ¿Dónde está la juez? Se supone que el síndico tomó las riendas para venderla, a nosotros nos dice vía telefónica que están trabajando en ello nada más”.

Líderes del Sindicato Democrático se reunieron esta mañana en las oficinas del Comité Nacional con el objetivo de tomar acuerdos, de acciones a realizar sin afectar a la ciudadanía, para pedirle a Alonso Ancira que “entregue la empresa” y así nuevos inversionistas, con el apoyo del Gobierno Federal, hagan que resurja la empresa de la cual dependen directamente 17 mil trabajadores.

LA EMPRESA ES RENTABLE

Ismael Leija Escalante dijo que lo que todos los trabajadores quieren evitar es que la empresa cierre y se remate finalmente, toda vez que la empresa es rentable y si está en esta situación es por actitud de dos figuras. Se refirió al presidente de la República, quien al día de ayer ofreció una solución, y al empresario que por las últimas décadas la ha manejado.

Sostuvo que el que se hayan apagado las estufas del alto horno 5 no es una situación negativa, esto se hizo para que cuando se llegue a reactivar los departamentos de operación se utilice el alto horno 6 y cuando la demanda así lo requiere se vuelva a utilizar el 5.

Desmintió lo que se publicó en medios locales, que indicaron que el Alto Horno 6 está desmantelado y no podrá operar.

Obreros de esa área describieron que esta recibió mantenimiento y está en condiciones de operar, solo requiere limpieza.

“En sí, el departamento arrancaría solamente dándole mantenimiento en cuestión de limpieza”.

Finalmente, pidió a los trabajadores que eviten dar declaraciones que asusten a la base trabajadora, porque destacó que son muchos obreros y solo están tratando de causar alarma entre sus compañeros con sus publicaciones, mismas que son tomadas por diversos medios de información.