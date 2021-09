Secundarias saltillenses piden a alumnos hasta tres cubrebocas por día

Para este regreso a clases no como anteriormente se conocía; lápices, cuadernos, hojas de máquina, sacapuntas y colores, entre otros, ahora viene más “equipada”.

Entre los diversos artículos esculares que algunas secundarias piden a los alumnos que regresarán a clases presenciales, se encuentran: 3 cubrebocas diarios que los alumnos deberán cambiarse cada 3 horas durante la jornada escolar para evitar contagios, pues los directivos aseguran que su efectividad es de solo unas horas y esto evitará contagios dentro de las aulas.

La compra de insumos como éstos, ahora indispensables para acudir a clases, se adicionan a los gastos que las familias saltillenses invierten para el inicio del ciclo escolar, como la compra de uniformes, listas de útiles y el pago de cuotas que establecen las instituciones.

Tan solo comprar dichos insumos, encarece hasta en un 30 por ciento la lista de útiles escolares, donde agregan los productos para proteger a sus hijos de algún contagio. De comprar los cubrebocas que solicitan algunas instituciones, los padres deberán desembolsar 150 pesos por semana, si se considera un costo de 10 pesos por unidad.

Además, el litro de gel antibacterial que va de entre los 80 y 120 pesos, adicional al desinfectante con costos hasta de 150 pesos en su presentación en aerosol, sumando un total de poco más de 400 pesos en una sola semana.

De acuerdo con la circular de algunas secundarias como la Técnica 28, serán solo 13 alumnos los que acudan por salón, quienes asistirán de forma escalonada para cursar 2 semanas en línea y una semana de manera presencial.

Madres de familia de secundarias públicas señalaron que la mayoría de las cuotas internas oscilan entre los 500 y hasta 800 pesos, adicional a la solicitud de gel antibacterial o desinfectante que hacen en cada salón, advirtiendo que es necesario aportarlos para reanudar clases.

“Lo que no me parece justo es que nos digan que tenemos que pagar a fuerza, que sino no podemos inscribir a nuestros hijos, porque en realidad ya dijo la SEP que no es obligatorio”, comentó María Carrillo, madre de familia.

La mujer, junto a otras mamás propusieron reducir las cuotas o permitir que alumnos de situación económica más difícil puedan hacer pagos reducidos e incluso por partes, señalaron, ya que el personal administrativo se niega a inscribirlos, de no pagar la cuota completa.

En Coahuila hasta la fecha 18 escuelas han reportado casos de contagios de COVID-19 durante las 3 primeras semanas tras el regreso a clases presenciales.

En Saltillo fueron dos secundarias las que reportaron casos de contagio durante la primera semana, así como dos primarias, por lo que se ordenó el regreso a clases a distancia, entre ellas la Anexa a la Normal en su turno vespertino además del turno matutino.