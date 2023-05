Piden al Municipio de Saltillo presentar programa de modernización del transporte urbano

El Consejo Ciudadano de Convivencia y Movilidad Sustentable de Saltillo pide al Municipio presentar el programa de modernización del transporte urbano, para que la ciudadanía pueda opinar y presentar propuestas, en lo que es un problema que afecta a todos.

“Es algo que todos estamos padeciendo y no hay información al respecto por parte de las autoridades para decir ‘estamos haciendo esto’ o presentar una calendarización de las acciones a realizar para darle solución a este problema”, señaló Atilano Pastor López, presidente del CCCMS.

“No hay un proyecto que la ciudadanía conozca, que se esté publicando, no hay un proyecto ni a corto ni a mediano plazo de cómo van a solucionar el problema. Es importante que las autoridades informen si lo tienen porque todos los días hay quejas de los usuarios”.

La ciudad requiere readecuación de rutas, abrir rutas nuevas y rutas troncales que permitan el transbordo de pasajeros para desincentivar el uso del vehículo particular para descongestionar las calles, con paraderos de bicicletas para que las personas puedan dejarlas ahí con seguridad y seguir su recorrido en camiones y microbuses.

De igual manera, el CCCMS plantea ampliar la red de ciclovías, darle mantenimiento a las existentes y que cuenten con buena iluminación para alentar su uso, así como emprender campañas de respeto al peatón y a los ciclistas, pues hasta ahora se favorece al automovilista, es decir, se planea con base a las necesidades del conductor particular.

“Queremos saber qué ofrecen para solucionar este problema, no han podido resolverlo y no ha habido voluntad, porque recursos humanos y jurídicos se tienen. Se supone que el Instituto Municipal de Planeación debe elaborar análisis, estudios y presentar soluciones, pero no avanzan”.

“En todas las administraciones municipales hemos presentado propuestas, como abrir el circuito universitario para la ciclovía y las ciclovías, al contrario, cada día están más abandonadas, y jamás han implementado campañas a favor del peatón y del ciclista. ¿Dónde está la ingeniería vial? Ya por ley debería crearse el Instituto Municipal de Movilidad Sustentable, para ofrecer alternativas de movilidad”.

Pastor López refirió que el Instituto Municipal del Transporte está limitado por las decisiones que toman los propios concesionarios y en lugar de presentar soluciones dan justificaciones, mientras que el IMPLAN realiza estudios para diversas dependencias municipales y no aterriza las soluciones para mejorar el transporte urbano o las dependencias encargadas de ejecutarlos no los aplican.

“El gobierno tiene que meterle dinero a la movilidad y no quieren, esa es la realidad, en la mayor parte de los países donde tienen un buen transporte está subsidiado, el Gobierno del Estado tiene que generar o buscar recursos a nivel internacional y federal, pero no hay interés. Para resolver el problema hay que meterle dinero”, concluyó.