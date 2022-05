Pierde Región Sureste de Coahuila mil 228 hectáreas de bosque por incendios

En la última semana, los incendios registrados en la Región Sureste del estado arrasaron con mil 228 hectáreas de bosque, de acuerdo con datos proporcionados por el Gobierno del Estado.

No obstante, si se toma en cuenta la afectación de matorral y pastizal, que es de mil 840 hectáreas, el área dañada por los incendios supera las 3 mil hectáreas.

Las mil 228 hectáreas de arbolado adulto que se han consumido, se equiparan a la extensión de 113 estadios de futbol aproximadamente.

Respecto al daño ecológico de la Sierra de Zapalinamé, el presidente del Colegio de Biólogos de Coahuila, Daniel Garza Tobón, señaló que las generaciones actuales no alcanzarán a ver la recuperación del mayor pulmón de la región.

“He escuchado a personas decir que van a pasar 50 años sin que se recuperen esos bosques y que sólo nuestros nietos los van a ver, pero no es cierto, yo se los puedo decir como biólogo y porque conozco del tema, no se van a regenerar solos esos bosques porque se pierde el suelo, se pierde la planta madre y sin la intromisión humana ni en un millón de años se recuperan”, dijo.

AVANZA COMBATE

La Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila informó que se mantiene un 98 por ciento de liquidación del incendio en Llano Largo (cañón de San Lorenzo) luego de concluir los trabajos de ayer, que estuvieron acompañados por rachas de lluvia y granizo.

Las labores de vigilancia y liquidación continuarán este martes, ya que se tiene el 100 por ciento de control del siniestro forestal que consumió 100 hectáreas de matorral y arbolado adulto.

Este incendio forestal forma parte de los siniestros del complejo Huachichil-San Lorenzo, de los cuales el de Huachichil en Arteaga y Jagüey de Ferniza en Saltillo se encontró completamente liquidado, que consumió 228 hectáreas de matorral submontano y arbolado adulto.

En tanto, el incendio en Coyotera 2, en la sierra del pueblo mágico de Arteaga, se encontró controlado en un 90 por ciento y liquidado en un 80 por ciento, y ha afectado 300 hectáreas.

Sin embargo, el siniestro en Santa Rosa (Cuauhtémoc) en Saltillo lleva un control del 50 por ciento y una liquidación del 40 por ciento, y continúa siendo sofocado por 237 elementos de corporaciones de los tres niveles de gobierno, además de brigadas rurales, asociaciones civiles y voluntarios.

Este incendio forestal ha consumido mil 400 hectáreas de matorral y arbolado adulto, y también ha sido combatido con equipo aéreo.

Hoy se espera que el avión DC-10 Air Tanker haga descargas en los distintos siniestros.