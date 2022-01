Por contagios de COVID-19 suspende actividades Guarderia del IMSS en Saltillo

Luego de la confirmación de contagios en dos Guarderías del IMSS en Coahuila, una estancia de Monclova, y otra en Saltillo, está última suspendió sus actividades temporalmente pues el personal contagiado rebasó el 10 por ciento que marca él protocolo detallado por el delegado de Seguro Social, Leopoldo Santillán.

El brote de COVID-19, entre el personal de la Guardería 1 del IMSS que se reportó la semana pasada por parte de padres de familia, finalmente obligó a los directivos al cierre de la estancia por los próximos días para sanitizar y desinfectar las instalaciones, y esperar que los contagios entre la población bajen.

Algunos padres de familia indicaron que de manera voluntaria dejaron de llevar a sus hijos a la estancia, por temor a que se contagiaran, pero fue hasta el pasado viernes cuando se les informó del cierre temporal, en tanto el personal contagiado sale del confinamiento y sanitizan las instalaciones.

Asimismo, señalaron que desde que reactivaron el servicio el pasado mes de agosto del 2020, no se habían tenido conocimiento de algún caso similar entre el personal o alumnos que acuden a esta guardería.

“Es la primera vez desde que llevó a mi niño que se de algo así, en cuanto me dijeron que una de las maestras estaba contagiada dejé de llevarlo y me lo cuidan los papás por seguridad. Apenas nos avisaron que no los llevamos y que nos avisaran hasta cuando podremos ir de nuevo”, apuntó una madre de familia que prefiere el anonimato.

Finalmente señaló que no acudían todos los niños a diario, ya que la capacidad de la guardería no se encontraba al cien por ciento, al tiempo que dijo que los filtros sanitarios antes de dejar a un menor contemplaban una revisión médica en el lugar.

Días antes del cierre de esta estancia infantil, el delegado Leopoldo Santillán Arreygue, detalló que el protocolo a seguir cuando se presenta un 10 por ciento del personal contagiado, es cerrar las instalaciones para salvaguardar la salud y la integridad de los menores de edad y sus familias.