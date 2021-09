Preocupa inseguridad en la primaria Ford 182 de Saltillo

A una semana de haber iniciado clases semipresenciales, un grupo padres de familia de la escuela Óscar Peart Pérez “Ford 182” turno matutino, denuncó que el plantel no está en condiciones físicas para impartir clases; es una de las escuelas incluidas en la lista de escuelas que deberían retomar a las aulas.

Los padres de familia, que desean el anonimato por temor a represalias, aseguran que durante el último mes previo al regreso a clases la institución fue robada y vandalizada, teniendo que resolver los costos de las reparaciones requeridas de su propio bolsillo, pues en la Secretaría de Educación no ha dado respuesta a los oficios que ha enviado desde meses atrás, cuando también fueron víctimas de robo.

“Teníamos que regresar a clases presenciales, estuvimos hablando con el director y en todo momento ha sido solidario, nos ha ayudado con los trámites que nos piden en Secretaría, pero nada más le dicen que no hay respuesta y los gastos han estado saliendo de las cuotas que pagamos los padres de familia a la mesa directiva, sin embargo, ya no estamos dispuestos a seguir pagando cada vez que nos roben”, apuntó una madre de familia.

Los padres señalan que la penúltima última ocasión (el 14 de mayo), se vieron en la necesidad de reponer parte del cableado de luz con sus propios recursos y uniendo esfuerzos con el turno matutino, al no haber respuesta por parte de las autoridades educativas pese a girar una serie de oficios e interponer su denuncia ante la Fiscalía del Estado.

Dijeron que hace apenas una semana antes de que volvieran a clases presenciales, la escuela volvió a ser víctima de la delincuencia el pasado 18 de agosto, al robar los delincuentes parte de la infraestructura de los minisplits, que deberán ser reparados; los daños ascienden a más de 6 mil pesos.

“Los padres ya no están dispuestos a pagar de su bolsa, porque han sido ya varias las ocasiones y se hacen los arreglos y vuelven a robar; además, no hay vigilancia, no hacen caso ni en Municipio ni en la Fiscalía; ya les hemos pedido que haya mayor vigilancia en la zona”, indicaron.

“Ya estamos cansados; nadie nos hace caso y siempre que reponemos algo nos vuelven a robar”, dijeron molestos.