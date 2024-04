Promueve Cecy Guadiana recurso ante el INE para comparar su proyecto con el de Luis Fernando Salazar

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Por lo tanto, Guadiana dio a conocer que iniciará un procedimiento ante el INE para que se realice una comparación entre su proyecto de trabajo y el de Salazar. Dijo que en los próximos días revelará más detalles de su solicitud.

“Tomé la decisión como mujer, de iniciar un procedimiento ante el Instituto Nacional Electoral para esta comparación de trabajos tanto mía como la de él, por los temas de la agenda. Porque no son maneras de hacer las cosas, no se vale, yo estoy alzando la voz por mi dignidad y de todas las mujeres de todos los partidos, a no quedarse calladas, porque no son las formas”, concluyó.

En días pasados, tras darse a conocer la sentencia del TEPJF, Guadiana declaró que, a diferencia de Salazar, ella ha recorrido la mayoría del territorio coahuilense para escuchar las demandas de los ciudadanos.