Saltillense pierde anillo en concurrida plaza comercial; pide apoyo en redes sociales

Una joven saltillense, identificada como Itzel Pámanes, reportó a través de las redes sociales el extravío de un anillo con sus iniciales en una concurrida plaza comercial de Saltillo.

En Facebook, Pámanes compartió un par de fotografías de la pieza de joyería, además de una breve descripción del objeto, así como el lugar donde supuestamente lo perdió.

“Se me acaba de perder mi anillo (es el de la foto), estaba en Galerías sentada en las banquitas a un costado de C&A cuando noté que ya no lo traía, por favor ayúdenme a compartir, no sé qué hacer”, señaló.