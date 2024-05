Coahuila: incrementa tránsito de migrantes menores de edad en arranque de 2024

Durante el primer trimestre del 2024, la cifra de migrantes menores de edad que recorren el país solos se ha agudizado, según reportes del Instituto Nacional de Migración (INM) desde Coahuila.

De acuerdo con datos presentados por el INM ante la Unidad de Política Migratoria, entre enero y marzo de este año, se ha reportado la presentación de mil 647 menores de edad en situación de migración en el Estado de Coahuila.

A detalle, el INM reportó que de ese total, mil 85 menores de edad estaban por debajo de los 11 años y otros 562 entre los 12 y los 17.

Sin embargo, en sus reportes el INM agrega que muchos de estos menores de edad llegaron hasta este punto del territorio mexicano en tránsito individual; es decir, que salieron de su país solos o avanzaron solos desde algún punto de su recorrido migratorio.

En ese sentido, el reporte indica que durante ese período, 142 menores que se encuentran en un rango de edad de 12 a 17 años, estaban viajando no acompañados.

Esta estadística generada en solo tres meses, representa casi el 100 por ciento de las detecciones de esta situación que se observaron durante los 12 meses del 2023, cuando el INM reportó que a lo largo de todo el año, 149 menores de edad de entre 12 a 17 años se encontraban migrando sin compañía.

Además de esos 142 niños mayores de 11 años, también fueron identificados otros 19 niños menores de 11 años, mientras que para ese mismo período del 2023, la estadística ascendía a 12 niños en este rango de edad viajando solos por la ruta migratoria de Coahuila.

En su mayor parte, los países de origen de estos menores de edad son centroamericanos como Honduras, El Salvador, Guatemala, pero también se han registrado otros países de origen como Venezuela y Colombia.

Dicha estadística comprende únicamente a los reportes de lo que el INM alcanza a observar; sin embargo, puede haber una cifra negra de la problemática más amplia.

Estas presentaciones, son reportadas por el INM sobre personas que llegan a la localidad y quieren regularizar su situación migratoria, y también de detenciones o los llamados “rescates” realizados por la misma autoridad.

Algunas de estas presentaciones se realizan con el fin de retornar de forma asistida a los menores de edad, en el caso de que no estén bajo condición de no devolución; sin embargo, organizaciones civiles en materia de derechos humanos han hecho críticas sobre los criterios que se aplican para considerar el no retorno a países de origen por parte de las autoridades migratorias en el país.