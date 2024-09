Saltillense toca la campana de la vida... ¡venció al cáncer!

En un emotivo evento en la Unidad de Medicina Familiar Nº 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), doña María, una valiente paciente que superó el cáncer de mama, tocó este jueves la campana de la victoria, marcando el final de un arduo y exitoso tratamiento contra la enfermedad.

Diagnosticada en 2019, Doña María enfrentó un largo y difícil camino que incluyó cirugía y tratamiento oncológico. A lo largo de su batalla, se mantuvo optimista y recibió el apoyo incondicional de su familia y del personal médico del IMSS, quienes la acompañaron en cada paso de su recuperación. “Tener una actitud positiva ante las circunstancias, así como el apoyo de mi familia, me ayudaron a salir adelante. Me tocaron muy buenos doctores y enfermeras durante mis procedimientos y me siento muy agradecida con el IMSS y el Voluntariado, quienes se acercaron conmigo desde un principio”, expresó la paciente momentos antes de tocar la simbólica campana.

La campana de la victoria en la Unidad de Medicina Familiar Nº 89 es un símbolo de esperanza y triunfo, que los pacientes tocan al concluir su tratamiento oncológico, celebrando la fortaleza y el coraje que los han llevado a superar el cáncer.