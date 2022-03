Saltillo: denuncian acoso voluntarias de colecta de la Cruz Roja

Si bien es cierto que las voluntarias que participan en la colecta anual de la Cruz Roja 2022 pasan la mayor parte de su tiempo en los principales cruceros y puntos estratégicos de la ciudad, poco se habla del trato que reciben las estudiantes de enfermería por parte de los automovilistas.

Dania, quien participa en la campaña de boteo, expuso a VANGUARDIA que desde que inició el boteo de la colecta anual, ella y sus compañeras han recibido malos tratos por parte de conductores de taxi y de automovilistas, incluso hasta transeúntes.

“Los que se han puesto bastante agresivos son los que limpian parabrisas, de hecho, hace poco mojaron a una compañera porque no querían que estuviéramos aquí; siempre nos dicen cosas los de los taxis, son muy groseros, pero nosotras tratamos de ser respetuosas y guardar la calma; a veces también los que pasan por aquí se burlan de nosotras”, dice Dania.

Pese a los actos de violencia por parte de la ciudadanía —en su mayoría hombres—, Dania y sus compañeras salen a realizar esta labor que es necesaria para que la Cruz Roja pueda costear los servicios de salud que otorga.

“Mucha gente piensa que el dinero que pedimos es para nosotras, pero muchos de los amigos que han ido a Cruz Roja sí lo necesitan verdaderamente; el recurso es para sacar adelante todo; ha habido abuelitos que llegan sin bañarse, sin ropa, sin cortarse el cabello y ahí la Cruz Roja ayuda en eso, además la ambulancia es gratuita, casi todo es gratis”, apunta.

Es la primera vez que Dania sale a “botear”; cursa la Licenciatura en Enfermería de la Cruz Roja.

“Mi principal motivación se dio porque mis papás trabajan en el sector salud y poco a poco me he ido relacionando con este ámbito y me llamó mucho la atención porque ayudas a las personas que más lo necesitan, y a ti mismo”, dice.

Al mismo tiempo, recuerda que desde que inició su formación como enfermera ha notado cambios en su humor y su forma de relacionarse.

“Yo no tenía tan buen carácter y estando aquí sí me he dado cuenta de que he cambiado mucho mi forma de ser, de tratar a las personas, me he hecho sensible ante muchas situaciones”, reflexiona Dania.

En ese sentido, envió un mensaje a la ciudadanía para que tome consciencia y se sume a la campaña de colecta que realiza la Cruz Roja para este 2022.