Abre Saltillo inscripciones para Cursos de Verano 2026 en el Biblioparque Sur

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Abre Saltillo inscripciones para Cursos de Verano 2026 en el Biblioparque Sur
    Los Cursos de Verano 2026 se realizarán del 3 al 14 de agosto en el Biblioparque Sur. CORTESÍA

El Gobierno de Saltillo abrió las inscripciones para los Cursos de Verano 2026, que ofrecerán actividades deportivas, culturales y recreativas para niñas y niños durante las vacaciones

El Gobierno Municipal de Saltillo anunció la apertura de inscripciones para los Cursos de Verano 2026, un programa dirigido a niñas y niños de entre 6 y 12 años que busca brindar alternativas de aprendizaje, recreación y convivencia durante el periodo vacacional.

Las actividades se desarrollarán del 3 al 14 de agosto en las instalaciones del Biblioparque Sur, donde se espera la participación de hasta 500 menores. El programa contempla jornadas de lunes a viernes, en horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, con una amplia oferta de actividades diseñadas para fomentar el desarrollo físico, social y creativo de los participantes.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/ninos-entran-gratis-la-metropolitana-de-saltillo-invita-a-concierto-de-cierre-de-temporada-LB21469662

El director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Édgar Omar Puentes Montes, señaló que este proyecto forma parte de la estrategia impulsada por la administración del alcalde Javier Díaz González para generar espacios seguros donde las niñas y los niños puedan aprovechar su tiempo libre de manera productiva y divertida.

Durante las dos semanas del curso, los asistentes participarán en talleres de manualidades, actividades artísticas, dinámicas con plastilina, experimentos, fútbol, basquetbol, juegos tradicionales, baile y diversas competencias deportivas. Además, se realizarán actividades especiales que complementarán la experiencia de los menores.

$!Niñas y niños podrán participar en actividades deportivas, culturales y recreativas durante las vacaciones.
Niñas y niños podrán participar en actividades deportivas, culturales y recreativas durante las vacaciones. CORTESÍA

Entre los eventos programados destacan una exhibición de la Unidad K9, pláticas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Protección Civil y Bomberos, así como un día acuático organizado con apoyo de los cuerpos de emergencia municipales. El programa concluirá con una ceremonia de clausura y premiación para reconocer la participación de las y los asistentes.

Las autoridades informaron que la cuota de recuperación será de 750 pesos por las dos semanas de actividades e incluye la playera oficial del curso, así como todos los materiales necesarios para el desarrollo de los talleres y dinámicas.

Las inscripciones iniciarán este 18 de junio en el Biblioparque Sur, ubicado en el bulevar Otilio Zurdo Galván, en la colonia 26 de Marzo. Los interesados podrán acudir directamente a las instalaciones o solicitar información adicional a través de los canales oficiales del instituto.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cursos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El General de Brigada de Estado Mayor, Juan Carlos Quiroz Muñoz, encabezó la conferencia “Difusión de la Cultura de Seguridad Nacional” dirigida a elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

Destaca Sexta Zona Militar a Saltillo como ciudad referente en seguridad
La Suprema Corte determinó que el registro de nacimiento y la primera copia certificada del acta no pueden estar sujetos al pago de derechos en Coahuila.

Suprema Corte anula cobro por registro de nacimiento en Coahuila y garantiza gratuidad del trámite
Ejército Mexicano y Guardia Nacional aplican Plan DN-III-E en Piedras Negras y Morelos

Ejército Mexicano y Guardia Nacional aplican Plan DN-III-E en Piedras Negras y Morelos
Juegos mecánicos, concursos, videojuegos y torneos deportivos forman parte de la oferta del FUTFEST Saltillo 2026, que permanecerá hasta el 19 de julio.

Saltillo se prepara para otra gran noche de futbol internacional en el FUTFEST 2026
Homicidios: Realidad oculta

Homicidios: Realidad oculta
Avispero

Avispero
true

Ha prostituido la FIFA la Copa del Mundo

true

POLITICÓN: Sucesión en Torreón: ¿Un perfil conciliador o un candidato para 2027?