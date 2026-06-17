Abre Saltillo inscripciones para Cursos de Verano 2026 en el Biblioparque Sur

El Gobierno Municipal de Saltillo anunció la apertura de inscripciones para los Cursos de Verano 2026, un programa dirigido a niñas y niños de entre 6 y 12 años que busca brindar alternativas de aprendizaje, recreación y convivencia durante el periodo vacacional. Las actividades se desarrollarán del 3 al 14 de agosto en las instalaciones del Biblioparque Sur, donde se espera la participación de hasta 500 menores. El programa contempla jornadas de lunes a viernes, en horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, con una amplia oferta de actividades diseñadas para fomentar el desarrollo físico, social y creativo de los participantes.

El director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Édgar Omar Puentes Montes, señaló que este proyecto forma parte de la estrategia impulsada por la administración del alcalde Javier Díaz González para generar espacios seguros donde las niñas y los niños puedan aprovechar su tiempo libre de manera productiva y divertida. Durante las dos semanas del curso, los asistentes participarán en talleres de manualidades, actividades artísticas, dinámicas con plastilina, experimentos, fútbol, basquetbol, juegos tradicionales, baile y diversas competencias deportivas. Además, se realizarán actividades especiales que complementarán la experiencia de los menores.

Entre los eventos programados destacan una exhibición de la Unidad K9, pláticas sobre primeros auxilios impartidas por personal de Protección Civil y Bomberos, así como un día acuático organizado con apoyo de los cuerpos de emergencia municipales. El programa concluirá con una ceremonia de clausura y premiación para reconocer la participación de las y los asistentes. Las autoridades informaron que la cuota de recuperación será de 750 pesos por las dos semanas de actividades e incluye la playera oficial del curso, así como todos los materiales necesarios para el desarrollo de los talleres y dinámicas. Las inscripciones iniciarán este 18 de junio en el Biblioparque Sur, ubicado en el bulevar Otilio Zurdo Galván, en la colonia 26 de Marzo. Los interesados podrán acudir directamente a las instalaciones o solicitar información adicional a través de los canales oficiales del instituto.

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