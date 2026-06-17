Niños entran gratis: La Metropolitana de Saltillo invita a concierto de cierre de temporada

Este viernes 19 de junio la Orquesta Metropolitana de Saltillo (OMSA) concluirá con un gran programa su primera serie de conciertos de la temporada 2026, de la mano de las obras de Johann Sebastian Bach, Max Bruch y Robert Fuchs.

La velada, que contará con la dirección de la maestra Natalia Riazanova, abrirá una oportunidad más para que el público se acerque a otras obras del repertorio orquestal. En esta velada se podrá apreciar la Suite Orquestal no. 2 de Bach, brillante obra del barroco, donde la flauta destaca como solista, la cual será interpretada por el maestro Óscar Martínez Porras.

En la segunda parte del concierto se interpretarán el lirismo y calidez de la Serenata para Cuerdas de Max Bruch, así como la luminosidad y riqueza de la Serenata para Cuerdas no. 3 de Robert Fuchs.