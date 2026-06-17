Niños entran gratis: La Metropolitana de Saltillo invita a concierto de cierre de temporada

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    Niños entran gratis: La Metropolitana de Saltillo invita a concierto de cierre de temporada

De cara a su participación en la Fiesta Internacional de las Artes FINA Saltillo 449, la orquesta de cuerdas presentará este viernes su último concierto con obras de Bach, Bruch y Fuchs

Este viernes 19 de junio la Orquesta Metropolitana de Saltillo (OMSA) concluirá con un gran programa su primera serie de conciertos de la temporada 2026, de la mano de las obras de Johann Sebastian Bach, Max Bruch y Robert Fuchs.

La velada, que contará con la dirección de la maestra Natalia Riazanova, abrirá una oportunidad más para que el público se acerque a otras obras del repertorio orquestal. En esta velada se podrá apreciar la Suite Orquestal no. 2 de Bach, brillante obra del barroco, donde la flauta destaca como solista, la cual será interpretada por el maestro Óscar Martínez Porras.

En la segunda parte del concierto se interpretarán el lirismo y calidez de la Serenata para Cuerdas de Max Bruch, así como la luminosidad y riqueza de la Serenata para Cuerdas no. 3 de Robert Fuchs.

El concierto iniciará en punto de las 20:15 horas en el Museo de las Aves de México, con boletos ya disponibles de 100 a 220 pesos a través de la plataforma Boletrix y, por esta ocasión, habrá entrada gratuita para niños y niñas de 8 a 14 años.

Después de esta presentación, la próxima oportunidad para escuchar a la OMSA será en el marco de la Fiesta Internacional de las Artes FINA Saltillo 449, donde acompañarán a la maestra Mariana Chabukiani en un magno concierto en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler el día miércoles 15 de julio a las 20:00 horas.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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