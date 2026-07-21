Asignación de contratos de carbón podría reactivar la economía de la Región Carbonífera: diputada

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Asignación de contratos de carbón podría reactivar la economía de la Región Carbonífera: diputada
    Productores y representantes de la Región Carbonífera confían en que el suministro de carbón a las plantas José López Portillo y Carbón II impulse el empleo y la actividad económica. ARCHIVO

La CFE asignó contratos por 1.5 millones de toneladas de carbón para sus plantas de Nava, medida que, según la diputada Zulmma Guerrero, representa un impulso para la zona

La asignación de contratos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el suministro de un millón y medio de toneladas de carbón fue recibida con optimismo en la Región Carbonífera de Coahuila, donde productores y representantes locales esperan que la medida contribuya a la reactivación económica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/conflictos-por-estacionamiento-son-los-mas-frecuentes-entre-vecinos-atendidos-por-justicia-civica-en-saltillo-LB22320290

La diputada local de Unidad Democrática de Coahuila (UDC), Zulmma Verenice Guerrero Cázares, afirmó que la decisión representa una respuesta a una demanda planteada desde hace tiempo por las uniones de productores de carbón.

”Como habitante de la Región Carbonífera celebramos el hecho de que se otorguen contratos a los productores de carbón de la región. Sabemos que esto se va a reflejar en un flujo de efectivo que va a ayudar a la prosperidad y la economía de la región”, expresó.

La legisladora señaló que el beneficio no se limitará a las empresas mineras, sino que alcanzará a otros sectores económicos vinculados con la actividad carbonífera, como ferreterías, refaccionarias y comercios que forman parte de la cadena de suministro que será destinado a las plantas carboeléctricas José López Portillo y Carbón II, ubicadas en el municipio de Nava.

Guerrero Cázares indicó que la expectativa es que los contratos generen un incremento en el empleo formal y se reflejen en nuevas altas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que fortalecería la economía de las familias de la región.

Asimismo, manifestó su confianza en que las condiciones establecidas por la CFE en los contratos resulten favorables para los productores, particularmente en lo relacionado con los criterios de calidad del carbón y las posibles penalizaciones.

La diputada subrayó que la producción de carbón continúa siendo una de las principales actividades económicas de la Región Carbonífera, junto con la ganadería, por lo que consideró que este tipo de contratos representan un respaldo para una zona que en los últimos años ha enfrentado periodos de incertidumbre económica.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
minería

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


CONGRESO DE COAHUILA

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cadena perpetua

Cadena perpetua
NosotrAs: ¡Mamá! Hay un facho en la cocina

NosotrAs: ¡Mamá! Hay un facho en la cocina
true

POLITICÓN: Caso Rocky Saltillo, ¿maltrato animal o accidente?
Santiago Apóstol, patrono histórico de Saltillo, permanece en el centro simbólico de la ciudad: dio nombre a la antigua villa, marcó su fecha fundacional y todavía preside la Catedral, aunque su memoria pública se haya vuelto más discreta.

Santiago Apóstol, una fama discreta como patrono de Saltillo
Saltillenses se manifestaron frente al domicilio de la persona que presuntamente agredió al perro.

Exige sociedad saltillense justicia por maltrato a ‘Rocky’; catean autoridades domicilio de presunta agresora
Tras competir ante selecciones europeas con México, Victoria Valencia regresó a la actividad nacional para celebrar un campeonato y continuar su formación deportiva.

Orgullo coahuilense: Victoria Valencia, campeona de la Súper Copa Femenil tras su paso con el Tri Sub-15
Winder Delfín, de 17 años (d), y su hermano Deivi, de 15 , durante el vigésimo cuarto día de búsqueda de su madre, su hermano menor y su abuela, quienes vivían en un edificio se derrumbó durante los dos terremotos.

Con una pala y un cuchillo de cocina: así buscaron dos chicos a sus familiares en los escombros
Miembros del equipo de rescate con bombonas de oxígeno ante un túnel de construcción en un proyecto hidroeléctrico en el pueblo de Samardung, unos 40 kilómetros (25 millas) de Gangtok, India, el martes 21 de julio de 2026, informó la AP.

Explosión en un túnel del Himalaya deja 12 muertos y 13 desaparecidos