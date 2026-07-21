Asignación de contratos de carbón podría reactivar la economía de la Región Carbonífera: diputada

La asignación de contratos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el suministro de un millón y medio de toneladas de carbón fue recibida con optimismo en la Región Carbonífera de Coahuila, donde productores y representantes locales esperan que la medida contribuya a la reactivación económica.

La diputada local de Unidad Democrática de Coahuila (UDC), Zulmma Verenice Guerrero Cázares, afirmó que la decisión representa una respuesta a una demanda planteada desde hace tiempo por las uniones de productores de carbón.

”Como habitante de la Región Carbonífera celebramos el hecho de que se otorguen contratos a los productores de carbón de la región. Sabemos que esto se va a reflejar en un flujo de efectivo que va a ayudar a la prosperidad y la economía de la región”, expresó.

La legisladora señaló que el beneficio no se limitará a las empresas mineras, sino que alcanzará a otros sectores económicos vinculados con la actividad carbonífera, como ferreterías, refaccionarias y comercios que forman parte de la cadena de suministro que será destinado a las plantas carboeléctricas José López Portillo y Carbón II, ubicadas en el municipio de Nava.

Guerrero Cázares indicó que la expectativa es que los contratos generen un incremento en el empleo formal y se reflejen en nuevas altas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que fortalecería la economía de las familias de la región.

Asimismo, manifestó su confianza en que las condiciones establecidas por la CFE en los contratos resulten favorables para los productores, particularmente en lo relacionado con los criterios de calidad del carbón y las posibles penalizaciones.

La diputada subrayó que la producción de carbón continúa siendo una de las principales actividades económicas de la Región Carbonífera, junto con la ganadería, por lo que consideró que este tipo de contratos representan un respaldo para una zona que en los últimos años ha enfrentado periodos de incertidumbre económica.