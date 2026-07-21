Jericó Abramo propone dividir la votación del Presupuesto de Egresos en cuatro bloques

Durante una conferencia de prensa, explicó que la propuesta busca que los diputados analicen y voten por separado la deuda pública, los programas sociales, la infraestructura y otros programas, y el gasto público.

Con el argumento de que el actual proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación ha privilegiado la confrontación política sobre la construcción de acuerdos, e l diputado federal Jericó Abramo Masso presentó una iniciativa para que el paquete económico deje de votarse en un solo bloque y se divida en cuatro apartados.

El legislador señaló que el esquema vigente obliga a aprobar o rechazar todo el paquete económico en una sola votación, aun cuando existan coincidencias en algunos de sus componentes. “México, durante los últimos 40 años, ha votado el presupuesto en un solo bloque y eso ha generado que la falta de acuerdo político sea la que impere en el salón de sesiones, sea la que impere en las comisiones dictaminadoras, y se deja muy detrás la petición ciudadana”, expresó.

Indicó que este modelo ya se aplica en países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y otras naciones de Europa y Sudamérica, por lo que consideró que permitiría construir consensos durante la discusión del presupuesto.

Busca reducir la confrontación durante la discusión presupuestal

Abramo Masso informó que la iniciativa ya se encuentra en las comisiones correspondientes y confió en que pueda dictaminarse antes de que inicie la discusión del próximo paquete económico.

Explicó que la intención es reducir el número de reservas que se presentan durante el debate y facilitar que los grupos parlamentarios puedan coincidir en aquellos rubros donde exista consenso, sin que ello implique respaldar la totalidad del presupuesto. Asimismo, sostuvo que el análisis del paquete económico debe enfocarse en aspectos técnicos y no en diferencias políticas.

Propone que el INEGI oriente la distribución de recursos

El diputado también anunció una segunda iniciativa para que la asignación de recursos federales a estados y municipios considere los indicadores que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La propuesta plantea utilizar información relacionada con pobreza, seguridad, criminalidad, desarrollo humano y movilidad para orientar la distribución del presupuesto, de manera que los recursos respondan a las necesidades que reflejen esos indicadores.