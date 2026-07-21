Jericó Abramo propone dividir la votación del Presupuesto de Egresos en cuatro bloques

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    Jericó Abramo propone dividir la votación del Presupuesto de Egresos en cuatro bloques
    El legislador propone que la distribución de recursos a estados y municipios considere indicadores del INEGI. FOTO: CORTESÍA
    Jericó Abramo propone dividir la votación del Presupuesto de Egresos en cuatro bloques
    Abramo Masso señaló que la distribución de recursos federales debe considerar indicadores del INEGI, como pobreza, seguridad, movilidad y desarrollo humano, para atender las necesidades de cada región. FOTO: CORTESÍA

El diputado federal plantea modificar el proceso de aprobación del paquete económico

Con el argumento de que el actual proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación ha privilegiado la confrontación política sobre la construcción de acuerdos, el diputado federal Jericó Abramo Masso presentó una iniciativa para que el paquete económico deje de votarse en un solo bloque y se divida en cuatro apartados.

Durante una conferencia de prensa, explicó que la propuesta busca que los diputados analicen y voten por separado la deuda pública, los programas sociales, la infraestructura y otros programas, y el gasto público.

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El legislador señaló que el esquema vigente obliga a aprobar o rechazar todo el paquete económico en una sola votación, aun cuando existan coincidencias en algunos de sus componentes. “México, durante los últimos 40 años, ha votado el presupuesto en un solo bloque y eso ha generado que la falta de acuerdo político sea la que impere en el salón de sesiones, sea la que impere en las comisiones dictaminadoras, y se deja muy detrás la petición ciudadana”, expresó.

Indicó que este modelo ya se aplica en países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y otras naciones de Europa y Sudamérica, por lo que consideró que permitiría construir consensos durante la discusión del presupuesto.

Busca reducir la confrontación durante la discusión presupuestal

Abramo Masso informó que la iniciativa ya se encuentra en las comisiones correspondientes y confió en que pueda dictaminarse antes de que inicie la discusión del próximo paquete económico.

Explicó que la intención es reducir el número de reservas que se presentan durante el debate y facilitar que los grupos parlamentarios puedan coincidir en aquellos rubros donde exista consenso, sin que ello implique respaldar la totalidad del presupuesto. Asimismo, sostuvo que el análisis del paquete económico debe enfocarse en aspectos técnicos y no en diferencias políticas.

Propone que el INEGI oriente la distribución de recursos

El diputado también anunció una segunda iniciativa para que la asignación de recursos federales a estados y municipios considere los indicadores que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La propuesta plantea utilizar información relacionada con pobreza, seguridad, criminalidad, desarrollo humano y movilidad para orientar la distribución del presupuesto, de manera que los recursos respondan a las necesidades que reflejen esos indicadores.

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”Vamos a poder decidir presupuesto en base a una estadística, no en base a un capricho político electoral”. Como ejemplo, mencionó que si los datos del INEGI muestran mayores problemas de seguridad, movilidad o estrés hídrico en alguna región del país, esos indicadores podrían utilizarse para dirigir recursos a esas áreas.

Buscará consenso entre los grupos parlamentarios

Abramo Masso señaló que ambas iniciativas ya iniciaron su proceso legislativo y adelantó que buscará dialogar con los distintos grupos parlamentarios para impulsar su aprobación antes de que comience la discusión del Presupuesto de Egresos. El legislador sostuvo que las propuestas pretenden fortalecer el trabajo legislativo mediante el diálogo y la construcción de acuerdos, con el objetivo de que la discusión del paquete económico responda a las necesidades del país.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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