Lluvias dan respiro a Coahuila a través de sus presas

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    Lluvias dan respiro a Coahuila a través de sus presas
    En la frontera norte es donde se han reportado los mayores beneficios de esta temporada de lluvias. Especial

Las presas y mantos acuíferos de la entidad muestran signos de recuperación, luego de las precipitaciones registradas en las últimas semanas

Tras atravesar una intensa temporada de sequía, Coahuila registra una mejoría en su panorama hídrico gracias a las recientes precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño, las cuales han permitido la recuperación de los niveles en las principales presas del estado y favorecido la recarga de los mantos acuíferos.

En la Región Norte, el incremento en el caudal del Río Bravo fue tal que el puente internacional que comunica a Piedras Negras con Eagle Pass tuvo que ser cerrado de manera temporal durante varias horas debido al nivel del agua. De acuerdo con la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), la Presa La Amistad recuperó 5 millones de metros cúbicos de agua en menos de una semana.

https://vanguardia.com.mx/informacion/se-aproxima-tormenta-intensa-a-mexico-con-48-horas-de-lluvia-y-fuertes-rafagas-de-viento-de-hasta-70-km-h-GC22312620

Pese a este avance, las autoridades advierten que la situación aún es delicada, ya que el embalse se encuentra apenas al 12 por ciento de su capacidad total, muy por debajo del 50 por ciento considerado como un nivel que permitiría dar por superada la crisis.

$!En Saltillo, los acuíferos se han podido recuperar con las precipitaciones reportadas en las últimas semanas.
En Saltillo, los acuíferos se han podido recuperar con las precipitaciones reportadas en las últimas semanas. Archivo

EN EL SURESTE, LLUVIAS MODERADAS BENEFICIAN A SALTILLO

En la capital del estado, el director general de Aguas de Saltillo (Agsal), Iván José Vicente, calificó como muy positivo el comportamiento de las lluvias. A diferencia de otros años, cuando las precipitaciones torrenciales provocaron daños materiales, en esta ocasión han sido moderadas y constantes, condiciones que favorecen la infiltración del agua hacia los mantos acuíferos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/lluvias-ajenas-los-afectan-habitantes-del-norte-de-saltillo-reportan-encharcamientos-tras-precipitaciones-en-otros-sectores-CF22145689

El funcionario explicó que, aunque la recuperación de los pozos es un proceso que puede tomar varios meses, las lluvias generan un beneficio inmediato al reducir el consumo de agua potable, ya que disminuyen actividades como el riego de jardines.

EN LA LAGUNA, PRESAS SALEN DE ‘NÚMEROS ROJOS’

La Región Laguna también presenta un balance favorable. Durante el último mes, los escurrimientos y las lluvias han aportado poco más de 200 millones de metros cúbicos de agua a las presas de la zona.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/primero-lluvias-luego-calor-extremo-en-coahuila-para-los-proximos-dias-EF22276435

Este ingreso permitió que las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco pasaran de un estatus crítico a condiciones favorables. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se han registrado escurrimientos de hasta 279 metros cúbicos por segundo, lo que garantiza el suministro para los próximos ciclos agrícolas, luego de las liberaciones controladas de agua destinadas al riego.

Aunque el panorama fue calificado como alentador tanto para el sector agrícola como para el consumo humano, las autoridades mantienen el monitoreo permanente de los niveles de almacenamiento y exhortan a la población a hacer un uso responsable del agua mientras continúa la recuperación de las presas.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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