Colegio de Médicos Veterinarios de Coahuila denuncia amenazas y persecución cibernética contra el gremio

El Colegio Regional Norte de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Coahuila A.C. (CRNMVZC A.C.) emitió este martes un pronunciamiento público dirigido a la opinión pública, a las autoridades federales y al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el fin de manifestar su rechazo total a la violencia animal, las difamaciones y el acoso digital del que están siendo objeto los profesionales de la salud animal en la región.

La organización informó que dispone de un cuerpo técnico y legal especializado, que incluye abogados y peritos en Medicina Veterinaria Forense, plenamente dispuestos a colaborar de la mano con las instancias correspondientes en las investigaciones pertinentes.

A través de un comunicado oficial firmado por su directiva bajo el lema “Por la Salud Animal y el Bienestar Humano”, la institución fijó una postura contundente en favor del respeto a la vida. Asimismo, externó su respaldo absoluto y solidario con el gremio organizado del estado ante las recientes campañas de descalificación en contra de diversos Médicos Veterinarios Zootecnistas (MVZ).

Haciendo un llamado urgente a la civilidad, el Colegio exhortó a la ciudadanía en general a mantener la cordura y a permitir que las autoridades competentes realicen sus labores. Instaron firmemente a la población a no incitar a la violencia cibernética, verbal, física o de cualquier otra índole, tanto hacia los animales como hacia la integridad de las personas y profesionales del sector.

DENUNCIA PÚBLICA

En el texto, el CRNMVZC A.C. formalizó una denuncia pública solicitando de manera explícita a los legisladores y autoridades del Estado la creación y aplicación de leyes estrictas que protejan y amparen a los veterinarios. Mencionaron con especial preocupación a dos conductas recurrentes: las personas que incitan al odio a través de entornos digitales y aquellas que abandonan a los animales dentro de los hospitales y clínicas veterinarias.

De acuerdo con la asociación, algunos usuarios manipulan las historias en redes sociales a su conveniencia con el único propósito de desacreditar y dañar la reputación de los establecimientos de salud animal.

CERO TOLERANCIA ANTE AGRESIONES

La directiva fue categórica al señalar que no tolerarán más estos actos de hostilidad, por lo que buscarán todas las medidas legales necesarias para defender al gremio y prevenir el acoso o cualquier tipo de atentado físico en contra de sus colegas.

“No vamos a permitir ningún tipo de amenazas y/o agresiones ni descalificaciones, esto siempre apegado a nuestro derecho de ejercer libremente nuestra profesión. Nuestro gremio está y estará unido y no toleraremos la violencia”, reza el documento.

Finalmente, el gremio concluyó recordando el impacto social de su labor en la salud pública regional: “La salud de la sociedad coahuilense depende de un control ético y científico. No hay bienestar animal sin el criterio del médico veterinario”.