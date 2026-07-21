Colegio de Médicos Veterinarios de Coahuila denuncia amenazas y persecución cibernética contra el gremio

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Colegio de Médicos Veterinarios de Coahuila denuncia amenazas y persecución cibernética contra el gremio
    Instituciones de salud veterinaria de Saltillo y el estado exigen garantías legales frente al abandono de mascotas en clínicas y campañas de odio en redes sociales. FRANCISCO MUÑIZ

El Colegio Regional Norte de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Coahuila A.C. emitió un enérgico pronunciamiento donde exige protección legal frente al ciberacoso, amenazas físicas y el abandono de animales en sus instalaciones

El Colegio Regional Norte de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Coahuila A.C. (CRNMVZC A.C.) emitió este martes un pronunciamiento público dirigido a la opinión pública, a las autoridades federales y al Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el fin de manifestar su rechazo total a la violencia animal, las difamaciones y el acoso digital del que están siendo objeto los profesionales de la salud animal en la región.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/se-deslinda-la-vaca-argentina-de-agresion-contra-perrito-en-saltillo-ED22303124

A través de un comunicado oficial firmado por su directiva bajo el lema “Por la Salud Animal y el Bienestar Humano”, la institución fijó una postura contundente en favor del respeto a la vida. Asimismo, externó su respaldo absoluto y solidario con el gremio organizado del estado ante las recientes campañas de descalificación en contra de diversos Médicos Veterinarios Zootecnistas (MVZ).

La organización informó que dispone de un cuerpo técnico y legal especializado, que incluye abogados y peritos en Medicina Veterinaria Forense, plenamente dispuestos a colaborar de la mano con las instancias correspondientes en las investigaciones pertinentes.

Haciendo un llamado urgente a la civilidad, el Colegio exhortó a la ciudadanía en general a mantener la cordura y a permitir que las autoridades competentes realicen sus labores. Instaron firmemente a la población a no incitar a la violencia cibernética, verbal, física o de cualquier otra índole, tanto hacia los animales como hacia la integridad de las personas y profesionales del sector.

DENUNCIA PÚBLICA

En el texto, el CRNMVZC A.C. formalizó una denuncia pública solicitando de manera explícita a los legisladores y autoridades del Estado la creación y aplicación de leyes estrictas que protejan y amparen a los veterinarios. Mencionaron con especial preocupación a dos conductas recurrentes: las personas que incitan al odio a través de entornos digitales y aquellas que abandonan a los animales dentro de los hospitales y clínicas veterinarias.

De acuerdo con la asociación, algunos usuarios manipulan las historias en redes sociales a su conveniencia con el único propósito de desacreditar y dañar la reputación de los establecimientos de salud animal.

CERO TOLERANCIA ANTE AGRESIONES

La directiva fue categórica al señalar que no tolerarán más estos actos de hostilidad, por lo que buscarán todas las medidas legales necesarias para defender al gremio y prevenir el acoso o cualquier tipo de atentado físico en contra de sus colegas.

“No vamos a permitir ningún tipo de amenazas y/o agresiones ni descalificaciones, esto siempre apegado a nuestro derecho de ejercer libremente nuestra profesión. Nuestro gremio está y estará unido y no toleraremos la violencia”, reza el documento.

Finalmente, el gremio concluyó recordando el impacto social de su labor en la salud pública regional: “La salud de la sociedad coahuilense depende de un control ético y científico. No hay bienestar animal sin el criterio del médico veterinario”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Amenazas
Leyes
veterinarios

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cadena perpetua

Cadena perpetua
NosotrAs: ¡Mamá! Hay un facho en la cocina

NosotrAs: ¡Mamá! Hay un facho en la cocina
true

POLITICÓN: Caso Rocky Saltillo, ¿maltrato animal o accidente?
Santiago Apóstol, patrono histórico de Saltillo, permanece en el centro simbólico de la ciudad: dio nombre a la antigua villa, marcó su fecha fundacional y todavía preside la Catedral, aunque su memoria pública se haya vuelto más discreta.

Santiago Apóstol, una fama discreta como patrono de Saltillo
Saltillenses se manifestaron frente al domicilio de la persona que presuntamente agredió al perro.

Exige sociedad saltillense justicia por maltrato a ‘Rocky’; catean autoridades domicilio de presunta agresora
Tras competir ante selecciones europeas con México, Victoria Valencia regresó a la actividad nacional para celebrar un campeonato y continuar su formación deportiva.

Orgullo coahuilense: Victoria Valencia, campeona de la Súper Copa Femenil tras su paso con el Tri Sub-15
Winder Delfín, de 17 años (d), y su hermano Deivi, de 15 , durante el vigésimo cuarto día de búsqueda de su madre, su hermano menor y su abuela, quienes vivían en un edificio se derrumbó durante los dos terremotos.

Con una pala y un cuchillo de cocina: así buscaron dos chicos a sus familiares en los escombros
Miembros del equipo de rescate con bombonas de oxígeno ante un túnel de construcción en un proyecto hidroeléctrico en el pueblo de Samardung, unos 40 kilómetros (25 millas) de Gangtok, India, el martes 21 de julio de 2026, informó la AP.

Explosión en un túnel del Himalaya deja 12 muertos y 13 desaparecidos