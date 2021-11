‘Ahí voy a andar en unos años más’: Lizeth Gómez decretó en 2020 que iría a la NASA, hoy es una realidad

Pese a una serie de obstáculos como la falta de apoyo, no contar con los recursos económicos, VISA y hasta la vacuna contra el COVID-19, la joven saltillense de 20 años representó a Coahuila en la edición 2021 del International Air Space Program de la NASA. Lizeth no solo acudió, también ganó el segundo lugar de una competencia internacional dentro del programa con el desarrollo de un proyecto en beneficio de los astronautas.

Puede que de niña sólo haya sido un sueño, pero un 5 de agosto del 2020, a sus 18 años Lizeth Anahí Gómez Morales decretó que iría a la NASA algún día.

Lo decretó con tal fuerza que el pasado 14 de noviembre del 2021, a sus 20 años siendo estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, en el Instituto Tecnológico de Saltillo cumplió su sueño. Para ello se preparó por 35 semanas académica, económica y emocionalmente.

En el camino para cumplirlo, tuvo que sortear obstáculos como la falta de apoyo, recursos económicos, VISA y hasta una pandemia mundial, pero esto no fue impedimento para que aprovechara la experiencia, que a decir de la saltillense, cambió su vida.

El apoyo de amigos, familiares, e incluso saltillenses que no conoce fue crucial para que la estudiante de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Técnico de Saltillo, pudiera formar parte del International Air Space Program de la NASA, en Huntsville, Alabama en Estados Unidos.

“Me enteré en noviembre del año pasado”, en el 2020, meses después de postear una publicación en su perfil social que decía: “Ahí voy a ir en unos añitos más”, seguido del link de una noticia que reconocía la participación de otra estudiante de ingeniería en mecatrónica, pero del estado de Nuevo León, Natalie Vilchis, quien como cosa del destino fue una de sus mentoras durante el programa.

Luego de dejar inconclusa su aplicación, el mes de marzo recibió la carta de notificación que le indicó que el proceso seguía abierto. Semanas después recibió la carta de aceptación para participar en el programa, pero la joven no imaginó que lograr su objetivo requeriría de un esfuerzo que le hizo ganar un sin de amigos, superar su propios miedos y poner en alto en nombre de Saltillo.

El programa consiste en la creación de proyectos que innoven en el sector espacial y entrenamiento de astronautas, "para participar en la convocatoria, propuse un proyecto que innovara en ese sector, siendo la incorporación de un material al traje especial para reducir las radiaciones a las que son sometidas los astronautas".

Para ingresar al programa, Lizeth se postuló con un proyecto de ingeniería aeroespacial que consistía en la disminución del impacto de la radicación en los trajes de los astronautas, realizó un examen del idioma inglés, luego recibió una serie de capacitaciones previas al curso intensivo.

“Gracias no es suficiente”, dice a los saltillenses

Después de agotar todo el proceso de acreditación y capacitación previa, el siguiente reto fue reunir los tres mil quinientos dólares para costear su participación, viáticos y vuelos.

“Uno nunca tiene tres Moo dólares guardados por si se le llega a presentar esa oportunidad; fue estar tocando puertas, buscando quien me podría apoyar, también tuve que sacar la visa porque no tenía, y eso era algo de lo que le detenía, tuve que tramitar una cita de emergencia y la verdad es que se me fueron quitando muchas piedritas del camino”, recuerda.

Para reunir el dinero, hizo rifas y una empresa local que se dedica a la venta de uniformes la apoyó para lanzar una línea de camisetas con motivos espaciales y pudo reunir los fondos necesarios.

Pero a nada de concluir todos los trámites y reunir el dinero, Estados Unidos lanzó una disposición en la que sólo podrían ingresar personas que contarán con el esquema completo de vacunación y sólo de ciertas farmacéuticas.

“Gracias no es suficiente, tuve el apoyo de muchas personas conocidas y aún más de muchos otros que no conozco. Sin ustedes esto no hubiera sido posible, hubo gente que no me conocía y no tengo el gusto aún de conocer y qué me brindó su apoyo incondicional”, comenta.

El requisito de la vacuna lo cubrió en el mes de agosto, cuando se abrió una campaña de vacunación para el sector industrial y cómo familiar de un trabajador de una empresa recibió su primera dosis.

Así fue como antes del mes de noviembre con todos los requisitos y los fondos necesarios viajó al U.S. Space & Rocket Center en Huntsville, Alabama, en Estados Unidos.

“Una experiencia que volvería a vivir”

El 14 de noviembre a las 7:00 am inició sus actividades, entre las que destaca la flotabilidad neutra en el SCUBA Experience – Underwater Astronaut Training, que permite experimentar la sensación de estar en el espacio.

Este entrenador de astronautas subacuáticos, permite a las personas aprender las habilidades necesarias para tener confianza y seguridad bajo el agua antes de descender 7 metros hasta el fondo del tanque para tener una idea de estar en el espacio.

Además de clases de idiomas y un vuelo asistido en el que tenía como objetivo despegar y aterrizar una aeronave, con la guía de un piloto profesional, así como cómo la construcción de un cohete a escala.

“Había una actitud diferente cada día, pero se tenían que terminar sí o sí a las nueve de la noche para poder concentrarte en tu proyecto. Si estaba pesado porque el proyecto requería de investigación, pruebas, y materiales. tuvimos también cursos de ruso, Francés y Alemán”, detalla.

Junto a su equipo, desarrolló un mecanismo que se pudiera probar en el espacio con especificaciones de dilatación térmica, y un material resistente para sobrevivir a las condiciones del espacio, lo que le valió el segundo lugar de la competencia internacional con 59 participantes extranjeros.

“Lo que más me gustó es que aprendí y me quite el miedo de muchas cosas, yo sabía inglés, pero me daba mucho miedo hablarlo y esta experiencia me permitió romper esas barreras”, asegura.

“Que nadie les diga que no pueden”, envía mensaje para motivar a otros estudiantes

De regreso en Saltillo, tras una semana de entrenamiento espacial, envío un mensaje para motivar a todos los estudiantes, sobre todo a las mujeres que tienen un sueño a no rendirse para alcanzarlo.

En México hay un millón 737 mil profesionistas ocupados en el área de ingenierías, de los cuales sólo 19 por ciento son mujeres, siendo las de vehículos, electricidad y electrónicas las que menor participación femenina tienen, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

De la ingeniería que Lizeth decidió estudiar, en Coahuila según el Sistema Nacional de Investigadores, de un total de 625 beneficiarios en Coahuila, de distintas instituciones: 205 son doctoras, es decir, el 32%. Específicamente de áreas relacionadas con ciencias exactas, como ingenierías y astrofísica, hay un total de 227 investigadores, de los cuales 91 son doctoras investigadoras, rompiendo con el estigma de que es una carrera exclusiva de hombres.

Por lo que Lizeth, asegura que esta experiencia le permitió poner a prueba sus conocimientos académicos, poner en práctica un segundo idioma, viajar por primer vez al extrajero y apropiarse de nuevas herramientas y conocimientos, le dieron claridad para saber que enfocarse en la industria aeroespacial ya no es un sueño, si no que es una posibilidad en potencia.

“No nos creamos esos comentarios de que las mujeres no vamos en alguna industria o que no servimos para este tipo de actividades, o que es solamente para hombres porque la verdad es que somos capaces de muchas cosas. Los límites nada más nos los ponemos nosotras. No tenemos por qué apagarnos, podemos brillar mucho”, finaliza.