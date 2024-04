Piden no automedicarse relajantes comerciales; suman 636 casos de depresión atendidos en Coahuila

“Tomar medicamentos que no están indicados para lo que ellos tienen, pueden tener alguna reacción o efecto adverso. Porque suelen combinar dos medicamentos y si estos no deben combinarse puede generar problemas para su estado de salud”, dijo.

Otro problema que detectó el subdirector es que los medicamentos de venta libre no están regulados.

“Hay muchos productos en el mercado, que no están regulados. No sabemos realmente si contienen lo que dicen tener, si están hechos con calidad, si no tienen algún algún contaminante. Entonces ese es el riesgo de adquirir algunos tés o productos naturales, que no sabemos cómo están fabricados, entonces ahí es donde podemos poner en riesgo, la salud”, agregó.

Al ser común que los pacientes se automediquen, recomienda asistir con médicos familiares o psiquiatras para que tengan una valoración, ya que al ser síntomas leves de ansiedad se opta por técnicas terapéuticas y no por medicamento.