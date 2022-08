Desde hace más de dos meses, madres y familias completas acampan en las afueras del Hospital Materno-Infantil (HMI) a falta de un espacio que les ayude a resguardarse de las adversidades climáticas y donde puedan esperar a que los pacientes internos sean dados de alta.

Son alrededor de 15 familias las que permanecen en el campamento que ha sido instalado a espaldas del lugar donde se habilitaría un albergue.

“No se ha cancelado el espacio destinado al albergue, se sigue trabajando para habilitarlo”, señalaron voceros de Salud Coahuila.

Además aseguraron que la mañana del pasado viernes se llevaron a cabo reuniones donde se revisó el tema.

“Aún falta por definir la fecha de apertura”, indicaron.

Pese a lo manifestado por voceros de la Secretaría de Salud de Coahuila, familias que viven en el campamento denunciaron a VANGUARDIA que las autoridades del HMI les han advertido que el espacio permanecería cerrado y no se habilitaría como albergue debido a los conflictos generados en el antigüo refugio del Hospital del Niño “Federico Gómez Santos”;

“No sabemos qué fue lo que pasó allá pero nos dijeron que quieren evitar que se den ese tipo de situaciones, aunque nosotros decimos que es muy necesario que abran el albergue porque necesitamos protegernos del frío, la lluvia o el calor”, comentan usuarios del Materno-Infantil.

VIENEN DE LEJOS A ACAMPAR

Una familia procedente del municipio de Nava, Coahuila, urgió a las autoridades para que habiliten un espacio seguro para el descanso de las madres y familias que llegan a este nosocomio.

“Hay decenas de familias que llegan a urgencias y ahí se quedan a descansar, no se vienen al campamento porque no tienen tiendas de campaña, yo tampoco tenía pero la gente de aquí me prestó una. Tengo una semana acampando con mis hijas”, declara.

Además manifestó que en el campamento “hay mucha necesidad”, pues se requiere de lonas, plásticos, , ropa limpia para mujer, hombre, niños, niñas y bebés; pañales desechables, para bebé prematuro, artículos de limpieza personal, entre otros artículos, además de alimentos y agua potable para tomar.