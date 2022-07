Fallece joven que dio a luz por cesárea en hospital Ixtlero; familia exige justicia

Anahí Hernández de 20 años perdió la vida durante la madrugada de este sábado en la Clínica de Especialidades del ISSSTE, según informó su esposo, Irving Estrada, quien manifestó a VANGUARDIA la urgencia por que se haga justicia en su caso.

Fue el domingo 19 de junio cuando Anahí dio a luz por cesárea a una bebé que hoy ya se encuentra en manos de su papá, junto con su hermanita, sin embargo, Irving asegura que el procedimiento al que fue sometida su esposa se realizó mal y le provocó la pérdida de su matriz, ovarios, además de daños en los pulmones y riñones a causa de una hemorragia.

El pasado 29 de junio VANGUARDIA publicó que Anahí continuaba su tratamiento médico en la Clínica de Alta Especialidad del ISSSTE, en donde le realizaron diversos estudios, entre ellos un TAC coronario.

Después de haber sido sometida a cinco cirugías, y haber permanecido inconsciente desde su parto, Anahí perdió la vida.

Aunque la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico (COCAM) había informado que se pondría en contacto con la familia de la afectada, hasta el día de hoy no se han tenido nuevas noticias.

Irving Estrada señaló que hasta el día de hoy solamente ha mantenido contacto con la Línea Materna de la Delegación del IMSS en donde le han brindado seguimiento al estado de salud de su bebé, sin embargo, continúa a la espera de la papelería correspondiente para emitir una denuncia en contra del personal del Hospital Rural no. 33 de Ramos Arizpe.

“Quiero que se haga justicia”, manifestó Irving a través de un mensaje en manos de VANGUARDIA.

DESPEDIDA DE ANAHÍ

En Facebook, amigos y familiares de Anahí le dieron el último adiós y exigieron que las autoridades tomen cartas en el asunto para que no vuelva a ocurrir una situación como esta, además de que se haga justicia con el caso de Anahí.

“Luchaste cómo toda una guerrera flaquita lamentablemente no se pudo lograr la misión de que regresaras a casa con tus pequeñas muchas gracias por todos los consejos que un día me diste gracias por tu linda amistad no me queda más que decirte buen viaje Anahi Hernández vuela muy alto te vamos a recordar cómo la muchacha alegre que eras ,esa mujer luchista que no se rendía”, dice su amiga Arleth.