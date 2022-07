‘La gente no respeta’; exhiben ‘recargones’ en autos de lujo durante el Bash Road Tour en Saltillo

“Entiendo la emoción y la curiosidad pero hay que tener respeto por los autos que se exhiban o topan en la calle sea el auto que sea, o pedir permiso al dueño y no enojarse al recibir un no de respuesta, hay que respetar”, comentó el hombre.

Ante esta situación, tanto él como otros internautas señalaron la importancia del respeto y de pedir permiso cuando se trata de pertenencias ajenas, sin importar si se trata o no de algo lujoso.

En tanto, otros usuarios sugirieron que para evitar este acercamiento tan cercano con los autos, se pudo haber colocado bardas perimetrales.

“Yo hubiese puesto una cerca perimetral de lo que sea, si así con mi vehículo mod. 94 no permito que se recarguen, mucho menos que se suban al cofre, ni un gato permito que se suba, menos un homínido que no sabe valorar un vehículo y menos si no le costó a él nada”, escribió un hombre.

