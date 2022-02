¿Llegó a su fin la página ‘Los que no dan pensión en Saltillo’? Las denuncias ahora serán en un grupo de Telegram

La página de Facebook llamada “Los que no dan pensión en Saltillo”, se volvió viral la semana pasada tras su creación el 26 de enero.

La euforia se desató en redes sociales debido al interés que la comunidad saltillense mostró por realizar reportes. El objetivo de esta página, según explicó el administrador de la misma, es exhibir con fotografía y una breve descripción a los padres que no pagan pensión alimenticia a sus hijos.

Tal fue el impacto que generó esta página, que actualmente cuenta con más de 60 mil seguidores y decenas de hombres ‘quemados’ por presuntamente no otorgar el apoyo económico a sus hijos.

Sin embargo, hace apenas unas horas, el administrador de “Los que no dan pensión en Saltillo”, reveló mediante un post que por motivo de su trabajo ya no podrá realizar publicaciones con la misma frecuencia. Incluso, comentó que espera no tener que llegar a cerrar la página por falta de tiempo.

