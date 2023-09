Motociclista atropella a dos chilangos frente a la Central de Autobuses de Saltillo

Dos jóvenes de la capital estuvieron cerca de enfrentar un incidente grave al cruzar el periférico sin utilizar el puente peatonal y resultaron atropellados por una moto.

Afortunadamente, no sufrieron lesiones graves, pero necesitaron atención de los paramédicos de la Cruz Roja. Uno de ellos, identificado como Miguel Ángel Álvarez Méndez de 24 años, fue trasladado al Hospital General debido a una fractura expuesta en la pierna izquierda.

El posible responsable del accidente, Bryant, de 22 años, afirmó que se dirigía de oriente a poniente por el periférico sur. Estaba siguiendo a un vehículo cuando los dos jóvenes, que acababan de salir del Hotel Saltillo en dirección a la central camionera, decidieron cruzar el periférico. Consideraron que no era peligroso en comparación con la Ciudad de México y optaron por no utilizar el puente peatonal. Simplemente deseaban llegar a tiempo para abordar un autobús que los llevaría a la Ciudad de México, pero no se percataron de la moto que venía detrás del vehículo.

Ahora, los dos jóvenes de la capital se encuentran en una situación difícil después de ser embestidos. Los oficiales de tránsito municipal respondieron al llamado; informaron al conductor de la moto que quedaría detenido bajo cargos de lesiones.

Sin embargo, dos testigos del accidente salieron en defensa del conductor de la moto, señalando que los heridos no utilizaron el puente peatonal. Mostraron su descontento con los policías municipales por tratar al menor de edad como un delincuente.

Los oficiales explicaron que su deber era presentar a Bryant Acevedo ante la agencia del Ministerio Público.