‘No nos decían nada; compañeras entraron en pánico’: estudiantes de secundaria en Saltillo tras amenaza de bomba

Saltillo, Coahuila.- Asustados y ansiosos, otros incrédulos y nerviosos, estudiantes de la Secundaria Número 28 “Salvador González Lobo” suspendieron sus clases tras recibir una amenaza de bomba en el plantel.

Aunque a muchos “los salvó la campana” de entregar trabajos finales, tareas y presentar exámenes, a otros los aterrorizó la idea de vivir algo parecido a lo que ocurrió en Texas llevándolos a experimentar ansiedad y estrés.

“No nos decían nada, decían que por drogas o que por una bomba pero no sabíamos nada”, expresó Poleth “N”, una estudiante de la secundaria a quien sus padres decidieron trasladarla hasta su casa lejos del plantel sin pedir mayor explicación a las autoridades.

Mientras que algunos adultos mayores y padres de familia vivieron momentos de terror y pánico ante la incertidumbre y el abandono de sus hogares pues la indicación de los uniformados era buscar asilo lejos del plantel sin ni siquiera considerar llevarse algún cambio o pertenencia.

“Me empezó a dar la tembladera, dije pues qué está pasando, imagínese una catástrofe, todos los alumnos ahí, yo fui rápido por mis nietos y me vine a la casa pero nada que también de ahí no saliéramos, no pues le hablé a mi hijo para que viniera por nosotros”, expresó María Rodríguez, abuela de dos estudiantes en el plantel.

De acuerdo a algunos docentes, quienes prefirieron omitir sus generales, las autoridades escolares sabían de la amenaza desde las 8:00 am que iniciaron labores, sin embargo, fue esta alrededor de las 10:30 am que comenzaron a dialogar lo sucedido.