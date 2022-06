‘No sé si fue suerte’; usuario aplaude rapidez en el IMSS de Saltillo; en redes destacan las quejas

Porque las buenas cosas y las gratas experiencias también deben reconocerse, un usuario de Twitter aplaudió y agradeció la amabilidad y rapidez con la que fue atendido en las instalaciones de la Clínica #2 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Saltillo (IMSS).

De acuerdo a lo compartido por el saltillense, quien incluso se mostró sorprendido, el pasado martes acudió a realizarse estudios de laboratorio y fue atendido muy rápido y de forma amable. De hecho, él mismo refirió su experiencia como posible suerte.

“Pues hoy me tocó ir a hacerme estudios de laboratorio al @Tu_IMSS en la clínica No.2 en #Saltillo y la vdd, no sé si fue suerte o no pero estuvo súper rápido, y el personal sumamente amable. Gracias!”, escribió el hombre.

Tras la emisión de su mensaje, la cuenta oficial del IMSS respondió su tweet: “Buenos días, el Instituto Mexicano del Seguro Social agradece sus comentarios. En el IMSS, la calidad en la atención es nuestra prioridad”.