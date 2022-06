Saltillo: guardias del Gin & Joe golpean brutalmente a clientes, había una mujer

“Mi cuñado salió e intento calmar las cosas pero los guardias seguían agresivos y también lo agarraron, si no me equivoco eran aproximadamente 8 guardias contra nosotros 3”, expresa la joven que además aparece en el video.

“Ellos ya no quisieron dar mas explicaciones y solo tronaron los dedos y dieron la orden de sacar a mi novio, mi novio no puso resistencia y logró salirse, pero entre él y el guardia que lo saco obtuvo a decirse cosas y el guardia mando a llamar a sus compañeros por la radio y de repente por detrás de mi novio llego a otro hombre en traje y le pegó por la espalda”, expresa.

“No respetaron mi reservación por dejar a la gente que daba “moche” ya mis invitados los abandonaron afuera, los corrían diciendo que por el Aforo ya no era posible, pero dejaban pasar a otras personas, y yo me acerque a preguntar por qué no dejaban pasar y ellos se pusieron muy groseros”, dice el testimonio de la joven.

“A mí me aventaron contra la pared, me pegaron en la nariz con puño cerrado y me jalaron del cabello, igual entre otro guardia me forcejeó y me agarró por detrás para que dejara de meterme, pero yo seguía poniendo fuerza, pues seguían siendo todos los guardias contra mi novio y mi cuñado”, explica.

Por otro lado, la joven agregó que la policía llegó al lugar, sin embargo, les advirtieron que lo mejor era irse pues el dueño del centro nocturno, “es un funcionario”.