‘Sin protección ni luces’: Exhiben a pareja por viajar en scooter sobre transitada calle de Saltillo (video)

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

“No se ven. Es de noche y no se ven”, señaló la usuaria.

EN SALTILLO NO SE PUEDE VIAJAR EN SCOOTER

En 2019 la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Transporte del Congreso del Estado, aseguró que Coahuila no está preparado para implementar el uso de patines eléctricos (scooters) como medio de transporte, pues no existe la infraestructura adecuada en los municipios.

El diputado Édgar Sánchez Garza señaló en su momento que antes de una regulación de ‘scooters’ en el estado, es necesario adecuar la infraestructura de todos los municipios.

TE PUEDE INTERESAR: Ven inviable uso de scooters en calles de Saltillo

“En mi opinión, no (es viable), no hay vías adecuadas o van a invadir las banquetas y la cultura vial. Son varios factores que deberían investigar antes, hacer un buen estudio y no creo que salga factible”, opinó el legislador local.

También recordó que recientemente se intentó establecer un negocio de patines eléctricos en Saltillo, sin embargo, no fructificó.