Médicos de la Secretaría de Salud de Coahuila exhortaron a la población a celebrar el amor protegiéndose de un embarazo no deseado o alguna enfermedad de transmisión sexual con el uso del condón masculino y femenino.

“Los anticonceptivos de barrera son los únicos que te protegerán durante la relación sexual, ya sean los femeninos o masculinos, el uso correcto de estos siempre será usar un preservativo diferente durante el sexo oral, vaginal y anal para evitar el cambio de fluidos”, explicó Abel Alejandro Garza León de la Coordinación Estatal del Programa de Salud Sexual y Reproductiva.

Admitió que pese a las reducciones anuales sobre embarazos adolescentes, “aún hace falta prevenir y exhortar a la población sobre el uso del condón”, por lo que dentro del programa de prevención la Coordinación se enfoca en el conocimiento práctico sobre el teórico.

“Fomentamos su uso y su conocimiento, una cosa es la teoría y otra la práctica, entonces nosotros buscamos que practiquen por qué y cuál es la manera de la práctica, no solamente en el uso del momento de la relación sexual.

“Si no que desde antes sepan cuál es la consistencia, cuáles son las condiciones en las que van a encontrar el empaque, por así decirlo; cuáles son las condiciones en que se deben de resguardar los condones, cuando ya no deben utilizarlos, entre otras cosas y no que hasta el momento de la de la intimidad, de la relación sexual, conozcan un condón”, manifestó Garza León.

El propósito es, agregó, que la población en general, pero sobre todo los más jóvenes tengan todas las antenas bien paradas, y que al momento de tener una relación sexual, pues cuentan con todas las herramientas técnicas y teóricas para el uso adecuado de un condón.

Además, agregó que desde el inicio del mes de febrero se han distribuido de forma gratuita diferentes anticonceptivos y promocionado desde el uso del condón femenino y masculino, hasta los implantes.

Lo anterior para prevenir enfermedades de transmisión sexual, aunque de acuerdo al Boletín Epidemiológico Nacional, tan solo en la cuarta semana de este 2023, se han reportado un total de 192 casos de vulvovaginitis y un acumulado total de 452 casos, mientras que en el 2022 se registraron, durante el mismo periodo de tiempo, 393 casos.

Por otra parte, también registró un total de 14 casos de Herpes, mientras que en el 2022 se registraron siete, es decir, la cifra se duplicó, y tan solo en la última semana se registraron seis de esos casos.