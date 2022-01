Sancionan a 609 en Saltillo por manejar y usar el celular; son un peligro para el peatón

Si eres de los que usa el celular mientras maneja un vehículo, la multa por violar el reglamento de tránsito por dicho motivo podría costarte entre mil 792 y 2 mil 688 pesos. Así lo indica la Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo, en su apartado: Infracción contra la seguridad pública y protección a las personas.

De acuerdo con información proporcionada por el Gobierno Municipal, en 2021 un total de 609 automovilistas fueron infraccionados por hacer uso de teléfonos celulares o similares, al conducir un vehículo mientras transitaban por vialidades saltillenses.

En lo que respecta a la cultura vial, a través de redes sociales los ciudadanos han externado su molestia porque el uso del celular al conducir sea un factor de riesgo para el resto de los conductores, sea causa de choques y hasta de atropellamientos.

En algunos de los comentarios emitidos se lee: “En Saltillo no hay cultura vial. Es un riesgo que las personas anden con el teléfono mientras manejan”.

“Deberían no usar el celular, hace días casi me atropellan por no respetar el paso peatonal y todavía se enoja la señora. Tuve que golpearle el cofre”.

A este tema se suman otros aspectos que entorpecen la vialidad pública, tal como no usar direccionales, no respetar señalamientos y exceder los límites de velocidad. En tanto, ciudadanos exigen que el Reglamento de Tránsito se cumpla para solucionar la falta de cultura vial.

RIESGOS

Al usar el teléfono se pueden tener distracciones visuales, auditivas, cognitivas y físicas, esto puede llegar a generar accidentes fatales como choques o atropellamientos.

Usar el celular impide que el conductor tenga una adecuada posición de manejo. Al no tener ambas manos sobre el volante puede ser difícil maniobrar.

Utilizar un dispositivo manos libres o con Bluetooth puede ayudar a reducir algunos riesgos visuales o manuales, pero no ayuda a los conductores a concentrarse, afirman especialistas, por lo que aconsejan mantener la vista en el camino, las manos en el volante y la mente centrada en la conducción.