Advierte asesor de seguros saltillense aumento entre 11 y 9% en renovaciones automáticas

Los seguros de vehículos pueden aumentar de manera automática de un año a otro entre 11 y 9 por ciento por el grado de siniestralidad, situación que puede pasar desapercibida para algunos usuarios.

De acuerdo al asesor de seguros saltillense Enrique Flores, las compañías de seguros pueden aumentar sus cuotas sin advertir al cliente tras una renovación automática previamente autorizada.

“En todos los seguros hay cargos automáticos y renovaciones automáticas que tú como cliente, al principio de contratar una póliza autoriza si se hace o no cargo automático. Nosotros los asesores tenemos una tablita de fechas de renovaciones, porque si no se cancela la póliza en automático por falta de pago. Es muy práctico para nuestros asesores no estar jugando con ese tema de las renovaciones”, explicó.

Flores explicó que cada año aumentan las pólizas de seguro conforme a la siniestralidad de un año previo. Es decir, que el aumento para 2024 se determinó conforme a la siniestralidad del 2023.

A través de X (antes Twitter), el usuario Raúl Álvarez G. compartió su caso en el que GNP Seguros buscó renovar su seguro de automóvil de manera automática aumentando la póliza en 12 mil pesos.

En atención a clientes, a Álvarez -radicado en la Ciudad de México- le informaron que el aumento se debió precisamente a la siniestralidad de la marca, en este caso KIA.