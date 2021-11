Se disparan casos de diabetes en Coahuila un 62%; mayor incidencia en los últimos 5 años

La detección en este año de casos de diabetes se disparó un 62% en comparación con el 2020 en Coahuila, lo que ubica al 2021 con la mayor incidencia de casos de la enfermedad crónico degenerativa al menos en los últimos cinco años.

Del 1 de enero al 8 de noviembre (semana 43) de este año, en Coahuila se han detectado 12 mil 392 casos de diabetes, según información consignada en el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal.

En el mismo periodo, pero del 2020, la entidad registró 7 mil 618 detecciones del padecimiento. Lo anterior implica un crecimiento de 62.67 por ciento de un año a otro hasta la semana 43.

Cabe señalar que entre los últimos cinco años, el 2020 es en el que menos detecciones se han realizado en la entidad, en parte debido a la pandemia por el COVID-19, pues los servicios médicos hospitalarios se volcaron en atención de pacientes del virus y los programas de prevención y detección oportuna de ésta y otras enfermedades se vieron interrumpidos.

Durante este año, la mayoría de los casos ha sido detectado en mujeres, con 7 mil 204 detecciones, mientras que en los hombres son 5 mil 188 nuevos casos; en el último mes fueron detectados 165 nuevos diagnósticos.

Además de superar al 2020, este año también es mayor a los últimos cinco, en los cuales el promedio de detecciones se colocó en los 10 mil casos en toda la anualidad, por lo que los datos registrados hasta ahora en el 2021 superan el promedio del último lustro.

En estadísticas más específicas, la diabetes también creció en diagnósticos con mujeres embarazadas. Hasta la semana 43 del 2021, la entidad registró 316 casos, mientras que el acumulado del 2020 llegó a 269.

AUMENTAN CONSULTAS NUTRICIONALES

Antes de que se declarara la pandemia por COVID-19, “la diabetes ya había sido declarada como una emergencia sanitaria en México”, explica la nutrióloga Marisol Banda.

La especialista señala que derivado de la pandemia, lo que impidió la práctica de deportes y obligó al confinamiento, el número de consultas de prevención de diabetes y otras enfermedades relacionadas con la alimentación como la obesidad disminuyeron en su consultorio.

Sin embargo, señaló que con la baja de casos, la situación es distinta y han incrementado las consultas de personas interesadas en cambiar sus hábitos alimenticios.

Detalló que los pacientes con diabetes deben tener un cuidado especial para no contraer el virus, no sólo porque pertenecen a la población de riesgo, sino porque se han visto muchos casos de personas que no tienen sus niveles de glucosa regulados y se ponen en más riesgo ante un contagio.