En apoyo al caso del menor abusado en la primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta en Saltillo, padres de familia cerraron la vialidad correspondiente a la calle Nativitas, en la colonia Federico Berrueto Ramón, para exigir la suspensión del alumno agresor que continúa asistiendo a clases presenciales.

De acuerdo con una declaración de la titular de la Procuraduría para los Niños, las Niñas y la Familia (Pronnif), María Leticia Sánchez Campos, las investigaciones continúan y todavía no se ha logrado identificar al menor que cometió el abuso.

Publicidad

“El niño agresor continúa en clases y aunque la autoridad dice que no ha sido identificado, hay mamis que sabemos quién fue y aun así no han hecho nada, exigimos que lo suspendan para poder tener la confianza en que no va a volver a pasar”, comentó una de las manifestantes, de forma anónima.

También relató que, aunque se han acercado a la dirección de la escuela para conocer el curso de las investigaciones, el plantel mantiene hermetismo frente a la situación.

TE PUEDE INTERESAR: Violencia contra mujeres puede indagarse a raíz de reportes: Centro de Empoderamiento de Justicia para la Mujer

Publicidad

“Creemos que la directora está encubriendo algo porque no nos dicen nada, ya solicitamos reuniones y no nos dan respuesta, la mamá del niño que abusaron nos dice que ella tampoco sabe nada, entonces estamos exigiendo que se nos brinde una respuesta”, señalaron madres de familia.

Aunque Elizabeth, madre del menor, señaló que no ha sido informada sobre el proceso que debe llevarse en este caso, la titular Sánchez Campos señaló en entrevista para medios que se está considerando un modelo de justicia restaurativa, ya que involucra a menores de edad.

“En este caso podríamos aplicar la justicia restaurativa: hay que entender que los niños menores de edad no van a prisión, pero se les otorga ayuda psicológica debido a la cuestión extraordinaria que están viviendo; nosotros ya levantamos una investigación y hasta no tener al menor agresor identificado, no podemos girar medidas especiales”, dijo la funcionaria.

Publicidad